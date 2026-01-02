Lo acusan de robo en Nogales, le propinan golpiza y lo hieren de bala al intentar escapar

Nogales, Sonora.- Autoridades de Seguridad Pública Municipal iniciaron una carpeta de investigación tras los hechos violentos registrados durante la mañana de este jueves 1 de enero de 2026, en los cuales un residente de Nogales resultó herido por un impacto de bala. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Conjunto Jardín, generando la movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad.

De acuerdo con el informe, la alerta se activó a las 8:09 horas, momento en que el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) notificó vía radiofrecuencia a los elementos de la Policía Municipal. El reporte indicaba la presencia de una persona lesionada por arma de fuego sobre la avenida Tecnológico. Al arribar al sitio, los oficiales preventivos documentaron la presencia de una unidad de la Cruz Roja.

los paramédicos ya se encontraban brindando los primeros auxilios al afectado para su inmediato traslado al área de urgencias del Hospital IMSS Bienestar. Posteriormente, los agentes se trasladaron al nosocomio para realizar la entrevista correspondiente con la víctima, quien se identificó como Benjamín, de 31 años de edad. En su declaración, el afectado narró que los hechos sucedieron mientras caminaba por la calle Dalias.

Fue en ese punto donde un grupo de varios sujetos lo interceptó en la vía pública. Según su testimonio, los individuos le mostraron un video en un dispositivo móvil donde aparecía una persona cometiendo un robo y le cuestionaron directamente si él era el sujeto de la grabación. Al negar rotundamente las acusaciones, el grupo comenzó a agredirlo a golpes. Benjamín relató que logró escapar de sus agresores corriendo del lugar.

Fue hasta que se sintió fuera de peligro cuando se percató de que presentaba una herida en el brazo izquierdo, producto de un disparo, por lo que procedió a solicitar ayuda. El personal médico del IMSS Bienestar certificó que la lesión, aunque requiere un periodo de recuperación, no compromete órganos vitales ni pone en riesgo la vida. El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana de la Fiscalía de Sonora para el seguimiento legal y el esclarecimiento de los hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui