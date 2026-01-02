Operativo de fin de año: Detienen a 71 personas y aseguran 2.5 millones de dosis de droga

Hermosillo, Sonora.- La Mesa Estatal de Seguridad en Sonora, junto con las autoridades locales y federales presentaron los resultados correspondientes al periodo comprendido entre el 29 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026. Durante estos días, marcados por las festividades de fin de año, las fuerzas del orden lograron la detención de 71 personas presuntamente vinculadas a diversas actividades delictivas en la entidad.

El informe señala que, tras las acciones impulsadas por la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se dio un golpe directo a la distribución de sustancias ilícitas, reportando el aseguramiento de un total de 2 millones 500 mil dosis de diferentes tipos de drogas. De igual manera, las acciones permitieron debilitar la capacidad operativa de grupos generadores de violencia mediante la incautación de 17 armas de fuego de diversos calibres y mil 111 cartuchos útiles.

En el rubro de recuperación patrimonial, los agentes lograron ubicar y recuperar 45 vehículos que contaban con reporte de robo vigente. Asimismo, se retiraron del mercado 13 máquinas tragamonedas, cuya operación suele estar ligada a esquemas irregulares. Estas cifras son el resultado de un despliegue en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

La efectividad de la estrategia se reflejó en la ejecución de 21 cateos, todos con resultados positivos, además del cumplimiento de 28 órdenes de aprehensión previamente giradas por las autoridades judiciales. Las labores de inteligencia y patrullaje se concentraron en puntos estratégicos de la entidad, abarcando los municipios de Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Puerto Peñasco, Nogales, San Luis Río Colorado, Caborca, Sáric y General Plutarco Elías Calles.

Finalmente, el Gabinete de Seguridad reiteró que tanto las personas aseguradas como la totalidad del material bélico, los narcóticos y los vehículos recuperados, han sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Será esta instancia la encargada de integrar las carpetas de investigación correspondientes para definir la situación jurídica de los detenidos y dar seguimiento legal a los hechos.

