Revelan nombres de VÍCTIMAS mortales en BAILE de La Brissa en Cajeme; objetivo tenía historial DELICTIVO

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche del pasado jueves 1 de enero de 2026, tal como te informamos hace unas horas en TRIBUNA, se registró una grave agresión armada durante un baile popular del grupo La Brissa en la comunidad de Estación Corral, perteneciente al municipio de Cajeme, la cual dejó como saldo tres personas sin vida y otras tres lesionadas, quienes permanecen hospitalizadas.

En primer lugar, es importante precisar que, de acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, los agresores tenían como objetivo a un individuo en específico, quien contaba con antecedentes delictivos y que perdió la vida en el lugar de los hechos. Asimismo, la dependencia estatal aclaró que, de las personas heridas, solo una se reporta en estado delicado, mientras que las demás se encuentran fuera de peligro.

Identifican a víctimas mortales

En lo que respecta a los fallecidos, fueron identificados como Jesús Antonio L. R., de 31 años de edad, originario del municipio de Bácum; David Eduardo P. Y., de 25 años, y Luis Alberto A. C., de 38 años. Por su parte, las personas lesionadas fueron tres mujeres, una de ellas menor de edad: Génesis, de 20 años; Tania, de 36, y Rosa, de 17 años. Cabe destacar que en este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización relacionada con el caso.

Agresión armada

Retomando lo expuesto por la fiscalía estatal, se informó que las diversas corporaciones policiacas que acudieron al lugar de los hechos localizaron un vehículo y dos armas de fuego en la escena. De igual forma, hasta el momento de la elaboración de esta nota, autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen una estricta vigilancia en la zona, con el objetivo de dar con los responsables de este violento ataque que generó pánico entre los asistentes.

AVANCE INFORMATIVO



Conflicto entre delincuentes deriva en agresión a balazos durante evento público en Estación Corral



Cajeme, Sonora, 2 de enero de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informa que investiga una agresión armada ocurrida la noche del… pic.twitter.com/VBNjqm6hbS — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 2, 2026

En otro tema, se recuerda que el pasado miércoles 31 de diciembre de 2025 fue localizada sana y salva Monserrat Abbysai Amarillas Atienzo, de 14 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida en las inmediaciones de la colonia Palo Fierro, al norte de la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con el Ministerio Público, se descartó que haya sido víctima de algún delito, ya que su ausencia se debió a motivos estrictamente familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui