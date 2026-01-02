Se incendia caja de tráiler en carretera Estación Don - Navojoa; el tránsito se vio afectado

Ciudad de México.- Las autoridades federales y los cuerpos de emergencia de Sonora desplegaron un operativo de seguridad y control de tráfico en la Carretera Federal México 15. La movilización se hizo para atender un accidente tránsito registrado a la altura del kilómetro 132, en las inmediaciones de la localidad de Estación Don, municipio de Huatabampo, donde la caja de un tráiler sufrió un incendio tras volcar, lo cual afectó a la circulación en dirección hacia Navojoa.

El reporte del siniestro se hizo la mañana de este viernes 2 de enero, alertando a las corporaciones de auxilio sobre la presencia de fuego en la unidad de carga. Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron al sitio para iniciar las labores de contención. Gracias a la pronta respuesta de los equipos de emergencia, las llamas fueron sofocadas sin contratiempos, logrando evitar que el incidente escalara a mayores proporciones.

Afortunadamente, tras la evaluación de la escena, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni pérdidas humanas, limitándose el saldo a daños materiales en el vehículo involucrado. Debido a la magnitud de las maniobras necesarias para extinguir el fuego y asegurar el vehículo, se procedió al cierre parcial de la vía. Para mitigar el impacto en la movilidad y evitar el estancamiento total de la ruta, la Guardia Nacional implementó un esquema de circulación provisional.

Este operativo consistió en habilitar un carril a contraflujo en el tramo comprendido entre Bacabachi y la caceta de cobro conocida como 'La Jaula', permitiendo el desahogo vehicular de manera controlada bajo la estricta supervisión de los agentes de tránsito. También se reportó la presencia de personas que intentaron aproximarse a la unidad siniestrada. Sin embargo, los protocolos de seguridad establecidos por la Guardia Nacional y las condiciones de riesgo por la temperatura del contenedor impidieron cualquier acto de rapiña.

El perímetro se mantuvo resguardado en todo momento, garantizando la seguridad de los transeúntes. Tras varias horas de trabajos, la extinción total del fuego, la remoción de escombros y la limpieza de la cinta asfáltica para descartar riesgos de derrape, la circulación en el tramo Estación Don - Navojoa fue normalizada. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para transitar con prudencia, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones viales.

ALERTA CARRETERA



Debido al incendio de una caja de tráiler en el kilómetro 132, a la altura de la Estación Don, cerca de Navojoa, se realizó el cierre total de la circulación en el sentido afectado. pic.twitter.com/k5U7rQB3sc — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) January 2, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui