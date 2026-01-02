Sicarios atacan a BALAZOS a un joven en Ciudad Obregón; víctima fue trasladada a un hospital

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este miércoles 31 de diciembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como del Gobierno Federal, desplegaron un operativo de seguridad en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, al poniente de la cabecera municipal de Cajeme, luego de que se reportara una agresión armada en plena vía pública. Este hecho violento dejó una víctima herida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles, poco después de las 20:00 horas, tiempo local, sobre la calle Gredos, entre las vialidades Córdova y Antonio Caso, donde un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue atacado a balazos por sujetos desconocidos.

Operativo de seguridad en Urbi Villa del Rey por agresión a balazos. Foto: Facebook

Se detalló que la víctima se encontraba por fuera de un domicilio ubicado sobre la acera norte, cuando los agresores arribaron y realizaron varios disparos para posteriormente huir del lugar. Tras la agresión, vecinos que escucharon los balazos intentaron auxiliar al lesionado; se estaban organizando para trasladarlo por sus propios medios a recibir atención médica.

Sin embargo, en ese momento arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes lo descendieron de un vehículo tipo pick up en el que era transportado. Tras brindarle atención prehospitalaria, lo colocaron en una camilla para su traslado a una unidad médica, donde quedó bajo observación. Hasta el momento, el afectado no ha sido identificado de manera oficial, aunque se informó que se trata de un hombre joven. Su estado de salud no fue dado a conocer por las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y personal militar acordonaron el área para asegurar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias. En el sitio, peritos en criminalística realizaron el aseguramiento de indicios balísticos, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente.

#Seguridad | TRAGEDIA en BAILE de La Brissa: Ataque armado en Estación Corral deja tres MUERTOS uD83DuDEA8uD83DuDD4A?https://t.co/DriCIc1dYD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 2, 2026

Las diligencias iniciales quedaron a cargo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), cuyos agentes comenzaron con las indagatorias para establecer la mecánica de los hechos, así como para identificar a los responsables de la agresión. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas relacionadas con este ataque, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui