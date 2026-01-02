SINIESTRO del Tren Interoceánico cobra nueva víctima: Confirman la muerte de la señora Hilda

Oaxaca, Oaxaca.- El saldo mortal tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en el sur de México continúa en aumento a cinco días del siniestro. Este jueves 1 de enero de 2026, en plena celebración de Año Nuevo, se confirmó el lamentable fallecimiento de una mujer de 73 años que permanecía hospitalizada tras resultar gravemente herida en el accidente ferroviario registrado el pasado fin de semana en Oaxaca.

Con esta muerte, el número de personas que han perdido la vida a consecuencia del siniestro ascendió a 14, según lo confirmado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Secretaría de Marina (Semar). Las autoridades señalaron que, desde el primer momento, se estableció contacto y atención directa con los familiares de la paciente durante su estadía clínica y también en "este difícil momento para garantizar acompañamiento integral, conforme a los protocolos de atención a víctimas".

Desde la @CEAVmex, lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara Alvarado, de 73 años, ocurrido este 1 de enero.



Más información en la tarjeta informativa:

uD83DuDCC4 https://t.co/MaPqWSwoVz pic.twitter.com/R7hY9OhojC — CEAV (@CEAVmex) January 1, 2026

Víctima permanecía en terapia intensiva en hospital de Oaxaca

La mujer fue identificada como Hilda Alcántara y se encontraba internada en una Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar), donde permanecía bajo cuidados intensivos tras su traslado de la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE, el 28 de diciembre, el día que ocurrió este fatal accidente.

De acuerdo con información oficial, su deceso ocurrió alrededor de las 09:50 horas de este jueves 1 de enero, debido a complicaciones médicas derivadas de las lesiones que presentaba. Autoridades del IMSS-Bienestar señalaron que la paciente sufrió un politraumatismo severo, incluyendo fracturas en extremidades inferiores y múltiples fracturas costales, lo que obligó a una intervención quirúrgica inmediata.

Aunque la cirugía fue exitosa, posteriormente presentó una tromboembolia pulmonar que le provocó la muerte.

Tragedia en la Línea Z del Tren Interoceánico

El accidente ocurrió el domingo 28 de diciembre en un tramo de la Línea Z del Tren Interoceánico, que conecta los estados de Veracruz y Oaxaca. Durante el trayecto, al menos un vagón se descarriló y cayó al fondo de una pendiente, mientras que otro quedó suspendido.

#Nacional | Fiscalía definirá el ESTADO LEGAL del chofer del Tren Interoceánico, declara Sheinbaum uD83DuDDE3?https://t.co/FJAPqFbtdM — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 30, 2025

Además de las personas fallecidas, más de un centenar resultó lesionado, aunque no todos requirieron hospitalización. Varios heridos continúan recibiendo atención médica en hospitales de Oaxaca, mientras que otros, incluidos menores de edad, fueron trasladados a unidades especializadas en la Ciudad de México (CDMX).

La Semar, instancia responsable de la operación del Tren Interoceánico, informó que las vías ferroviarias cuentan con certificaciones de seguridad y que, previo a la salida del convoy, no se detectaron anomalías en la infraestructura. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no adelantar conclusiones ni especular sobre las causas del descarrilamiento, luego de que algunos pasajeros señalaran un posible exceso de velocidad. Indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui