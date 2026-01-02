Torreón: Vehículo embiste de forma intencional a jóvenes reunidos en un altar; uno perdió parte del pie

Torreón, Coahuila.- Durante la madrugada de este viernes 2 de enero de 2026, alrededor de las 03:00 horas, un vehículo atropelló a dos jóvenes, quienes actualmente se encuentran en estado delicado de salud. De acuerdo con información extraoficial, los hechos se registraron en la colonia Braulio Fernández Aguirre, específicamente en la intersección de la Calle 13 y la Avenida Quinta, ubicada en la ciudad de Torreón.

Lo inusual de este incidente es que, según testigos, se trató de un ataque intencional, ya que todo comenzó cuando un grupo de jóvenes se encontraba reunido en un altar dedicado a San Judas Tadeo. De manera repentina, un vehículo Nissan Tsuru, color azul, se aproximó a exceso de velocidad y, tras realizar una maniobra, terminó impactando de forma directa a los lesionados. Cabe destacar que, posteriormente, la unidad fue consumida en su totalidad por las llamas.

En cuanto a los daños ocasionados, se informó que el automóvil derribó dos postes de madera y que uno de los afectados sufrió una amputación parcial. Respecto a los presuntos responsables, estos aprovecharon el momento de pánico generado por el accidente para huir a pie con rumbo desconocido. Al lugar acudieron diversas corporaciones, entre ellas bomberos, elementos de Protección Civil, agentes de la Policía Municipal y oficiales de tránsito.

No hay detenidos

Los jóvenes lesionados fueron trasladados en automóviles particulares a la clínica de la Cruz Roja, donde ya fueron identificados como Fernando Eliazar, de 20 años de edad, quien presentó una probable fractura de fémur y diversas contusiones, así como Ariel, de 17 años, quien sufrió la lesión más grave al presentar una amputación parcial de su pie derecho. Asimismo, medios locales señalaron que una tercera persona, cuya identidad no ha sido revelada, afortunadamente resultó ilesa.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, así como peritos del Tribunal de Justicia Municipal, realizaron las diligencias correspondientes en el área. El vehículo siniestrado fue asegurado como evidencia con el objetivo de dar con los responsables de estos hechos. Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan avances significativos; sin embargo, las investigaciones apenas han comenzado.

Fuente: Tribuna del Yaqui