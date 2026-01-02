TRAGEDIA en BAILE de La Brissa: Ataque armado en Estación Corral deja tres MUERTOS

Ciudad Obregón, Sonora.- Un violento ataque armado registrado durante un baile popular de La Brissa en la comunidad de Estación Corral, en el municipio de Cajeme, dejó como saldo tres personas muertas y al menos cuatro lesionadas, lo que generó pánico entre los asistentes y una fuerte movilización de cuerpos de seguridad la noche de este inicio de año, 1 de enero de 2026.

Los hechos ocurrieron mientras se desarrollaba un festejo con motivo del Año Nuevo, en el que se presentaba el grupo musical La Brissa, originario de la misma comunidad. De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, sujetos armados abrieron fuego contra los asistentes, provocando el caos y la dispersión de las personas que se encontraban en el evento.

En el sitio del baile, un joven perdió la vida de manera inmediata tras resultar herido por impactos de arma de fuego. Asimismo, una mujer falleció cuando era trasladada para recibir atención médica, a la altura de la caseta de cobro de Esperanza. Posteriormente, se confirmó que una tercera persona perdió la vida al llegar a un hospital de Ciudad Obregón, debido a la gravedad de las lesiones.



Además de las personas fallecidas, otras cuatro resultaron lesionadas, algunas de ellas trasladadas por sus propios medios y otras por unidades de emergencia a distintos hospitales de la región. Hasta el momento, no se ha dado a conocer el estado de salud actualizado de los heridos.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme informó mediante un boletín oficial que, tras el reporte de los hechos, elementos de diversas corporaciones acudieron de inmediato al lugar para brindar atención, resguardar la zona y realizar los primeros recorridos de seguridad.

Durante estas acciones, se localizó un arma corta en el sitio de la agresión. Asimismo, autoridades informaron sobre el aseguramiento de un vehículo en estado de abandono, el cual fue ubicado en las inmediaciones del lugar de los hechos. En su interior se encontró un arma larga, un chaleco balístico y varios cargadores, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes como parte de la investigación.

La dependencia municipal señaló que se contaba con presencia de seguridad durante el evento; sin embargo, al tratarse de un espacio abierto y con múltiples avenidas de entrada y salida, los presuntos responsables lograron darse a la fuga tras el ataque. La Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJES) asumió la conducción de las investigaciones, con el objetivo de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y dar con los responsables conforme a lo que marca la ley. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este ataque.

Cabe señalar que los primeros datos sobre lo ocurrido fueron obtenidos de manera extraoficial en el lugar de los hechos por los reporteros de la fuente policíaca, y posteriormente confirmados por autoridades municipales a través de información oficial.

Este hecho se suma a otros episodios de violencia registrados recientemente en la región, generando preocupación entre habitantes de la comunidad, quienes exigen mayor seguridad en eventos públicos y espacios de convivencia social.

