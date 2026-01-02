Tras más de 7 horas, logran recuperar cuerpo de senderista accidentado en el cerro Tetakawi

San Carlos, Sonora.- Tras una jornada de trabajo entre distintas corporaciones de emergencia, elementos del cuerpo de Bomberos Voluntarios finalizaron las maniobras de recuperación del cuerpo de un senderista en el cerro Tetakawi, ubicado en la comisaría de San Carlos, Guaymas. El operativo, que se extendió por poco más de 7 horas, culminó la noche de este viernes 2 de enero con el descenso de los restos hasta la zona de playa.

Los protocolos de emergencia se activaron aproximadamente a las 11:46 horas, tras recibir el reporte de una caída accidental desde la parte alta del cerro. Una vez que los primeros respondientes lograron localizar al hombre en un barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad y confirmaron que había fallecido, el enfoque de la misión cambió de rescate a recuperación, presentando desafíos debido al difícil terreno del lugar.

El sitio, caracterizado por su complicado acceso y pendientes pronunciadas, obligó a las autoridades a evaluar diversas estrategias de extracción. En una primera instancia, se solicitó el apoyo aéreo de la Secretaría de Marina (Semar) para intentar una extracción vertical mediante helicóptero. No obstante, las condiciones meteorológicas adversas, específicamente las fuertes ráfagas de viento, imposibilitaron la aproximación de la aeronave, descartando esta vía.

Ante la imposibilidad del apoyo aéreo, los bomberos asumieron la tarea de bajar a la víctima por vía terrestre. Esta labor requirió el despliegue de equipo especializado en cuerdas y camillas de rescate para asegurar el traslado del cuerpo a través de las rutas escarpadas. Cerca de las 19:00 horas, el equipo en tierra notificó que las maniobras continuaban y que el descenso final requeriría al menos un par de horas más para asegurar la integridad del personal.

El cuerpo fue bajado del cerro en una camilla y con ayuda de cuerdas

Finalmente, poco antes de las 20:00 horas, los rescatistas lograron llegar a la base del cerro por el lado de la playa Piedras Pintas. En dicho punto, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya se encontraba posicionado para recibir el cuerpo, iniciar el procesamiento legal de la escena y realizar los trámites forenses correspondientes, dando por concluido el operativo interinstitucional.

