Vinculan a proceso a 'El Duke', criminal detenido en Praderas, por desaparición de joven en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Este viernes 2 de enero de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se obtuvo la vinculación a proceso de Carlos Hiram 'N', alias 'El Duke', por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, en agravio de la víctima identificada como Andrés Aarón 'N', quien desapareció sin dejar rastro hace aproximadamente dos meses.

Los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2025, alrededor de las 10:30 horas, cuando el imputado, en compañía de otros cómplices cuya identidad aún se desconoce, privó de la libertad al antes mencionado en el acceso de la cerrada Villa Madero, sobre el bulevar Santa Clara, en la colonia Villas del Sur. Tras ser privado de la libertad, presuntamente fue subido a un vehículo Toyota Camry blanco y llevado a un lugar desconocido, sin que hasta la fecha se tengan datos sobre su paradero.

"Durante la audiencia de continuación de la vinculación a proceso, la autoridad judicial ratificó la resolución y concedió un plazo de dos meses para la investigación complementaria, determinando que el imputado permanezca bajo prisión preventiva justificada, debido a la gravedad del caso y al riesgo procesal", aseveró la Fiscalía estatal. Cabe señalar que las pruebas recabadas indican que los responsables actuaron de manera concertada con el propósito de desaparecer al joven, lo cual sustenta la imputación formulada por el Agente del Ministerio Público.

Carlos Hiram 'N'

Por su parte, Carlos Hiram 'N', considerado objetivo criminal prioritario, fue detenido el pasado 17 de diciembre por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) en la colonia Praderas, donde fue localizado a bordo de un Toyota Camry modelo 2021 con placas sobrepuestas. Además, durante su aseguramiento le fueron encontrados narcóticos y un arma de fuego calibre .45, por lo que todo lo decomisado quedó a disposición del Ministerio Público.

Cabe destacar que el imputado ya contaba con una orden de aprehensión vigente y que, durante su detención, habría ofrecido dinero a los agentes para que lo dejaran en libertad. "Ha sido vinculado a una célula delictiva, contra la cual se ejecutaron cateos simultáneos en Hermosillo, logrando el aseguramiento de armas, cartuchos, miles de dosis de narcóticos, vehículos y otros indicios, así como la detención de otro integrante", concluyó la dependencia.

