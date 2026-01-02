Vuelca tráiler en la carretera Guaymas - Hermosillo; provocó tráfico lento por varias horas

Guaymas, Sonora.- La mañana de este viernes 2 de enero, se registró un accidente vehicular en el que una unidad de carga pesada volcó sobre la carretera federal México 15, lo que provocó en importantes afectaciones a la circulación en la zona. El percance ocurrió poco después de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 167, en el tramo carretero Guaymas - Hermosillo, muy cerca de la gasolinera Los Arrieros.

De acuerdo con los primeros reportes, el tráiler sufrió una volcadura y terminó dentro del camellón central. Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre el estado de salud del conductor ni las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo. Las labores de retiro de la unidad accidentada se extendieron durante la tarde, requiriendo la ayuda de grúas para realizar las maniobras.

Debido a estos trabajos, el doble carril de circulación tuvo que ser reducido a uno solo, lo que generó un cuello de botella. Como consecuencia, se registró tráfico lento y largas filas de vehículos detenidos. La situación vial se vio complicada por el contexto de la temporada, ya que el percance coincidió con el flujo constante de paisanos que emprenden su regreso hacia los Estados Unidos tras las festividades decembrinas.

ALERTA CARRETERA



Debido un accidente de un tráiler en el kilómetro 167 del tramo carretero Guaymas - Hermosillo hay tráfico lento por maniobras de la grúa para retiro de vehículo siniestrado.



Se recomienda seguir las indicaciones de autoridades presentes. pic.twitter.com/2qDgWM1Taw — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) January 2, 2026

La combinación de la reducción de carriles y el alto volumen de viajeros saturó la vía federal por varias horas. Ante este escenario, elementos de Protección Civil acudieron al lugar para coordinar el tránsito y recomendaron a los automovilistas extremar precauciones, mantener la calma y seguir puntualmente las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar de los hechos para agilizar el flujo vehicular de manera segura.

Hay que mencionar que este mismo viernes, las autoridades de Sonora desplegaron un operativo en el tramo Navojoa - Estación Don de la carretera federal México 15. La movilización se hizo para atender un accidente tránsito registrado a la altura del kilómetro 132, en el municipio de Huatabampo, donde la caja de un tráiler sufrió un incendio tras volcar fuera del camino, lo cual afectó a la circulación en dirección hacia el norte.

Fuente: Tribuna del Yaqui