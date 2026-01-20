Accidente en carretera Basconcobe–Bacobampo cobra una vida; motociclista muere atropellado al sur de Sonora

Etchojoa, Sonora.- La noche del pasado lunes 19 de enero de 2026 se registró un nuevo y aparatoso accidente en Sonora, aunque en esta ocasión ocurrió en el municipio de Etchojoa, específicamente sobre la carretera Basconcobe–Bacobampo. De hecho, no es un hecho aislado que en este tramo se presenten percances vehiculares, ya que habitantes de la zona aseguran que se encuentra en muy malas condiciones, además de la evidente falta de señalamientos viales.

De acuerdo con información extraoficial, un hombre perdió la vida, quien horas más tarde fue identificado como Miguel Ángel 'N', originario de la comunidad de Basconcobe y de aproximadamente 30 años de edad. Al parecer, la víctima circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue embestida por un vehículo particular, siendo el impacto tan severo que ya no hubo nada más qué hacer.

Por lo tanto, una vez que paramédicos arribaron al lugar y revisaron de inmediato al afectado, confirmaron que lamentablemente ya no contaba con signos vitales. Las autoridades procedieron a acordonar la zona con el fin de evitar la contaminación de indicios. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) llevará a cabo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

Se hace un llamado a todos los conductores que transitan por esa vía a manejar siempre con extrema precaución y, de ser posible, evitar el sector debido a los múltiples reportes de afectaciones. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización sobre el caso que pudiera surgir en las próximas horas o días, siempre a través de fuentes oficiales.

En otro hecho también relacionado con un incidente al volante, pero ocurrido sobre las calles Guerrero, entre Juárez e Hidalgo, en el municipio de Huatabampo, fue necesario el uso de equipo especializado para rescatar a dos personas que quedaron atrapadas entre los restos de un vehículo tipo sedán de la marca Ford Mustang y un automóvil Nissan Tsuru, los cuales colisionaron, dejando a su paso un gran susto.

