Aparece cuerpo de hombre dentro de arroyo al norte de Hermosillo; tenía signos de violencia

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de seguridad pública realizaron la localización de un cuerpo al norte de la ciudad de Hermosillo, durante tarde de este martes 20 de enero. Este es el tercer hallazgo de este tipo hecho solo durante este día. Este reporte se registró alrededor de las 11:30 horas, alertando a las corporaciones sobre la presencia de una persona tendida al interior de un arroyo que cruza un terreno baldío.

El hallazgo tuvo lugar entre el bulevar Pueblo Nuevo y la avenida Pueblo Bajo, muy cerca del fraccionamiento Monteregio. Al arribar al sitio, los oficiales confirmaron que se trataba de un hombre de complexión delgada, de unos 35 años de edad, quien presentaba signos de violencia. La zona fue acordonada y asegurada por elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública y Policía Municipal de Hermosillo.

Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) iniciaron las pesquisas correspondientes. Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo, cuya identidad aún no ha sido determinada, para trasladarlo a las instalaciones donde se realizará la necropsia de ley. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) clasificó este caso bajo la línea de investigación de homicidio.

Autoridades y servicios periciales se hicieron presentes en el sitio

Otros dos cuerpos encontrados

Este mismo martes otros dos cuerpos fueron localizados en diferentes puntos de Hermosillo. Uno de ellos sucedió poco después de las 14:00 horas, cuando vecinos del fraccionamiento Real del Cardo alertaron a la línea de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo tendido en un predio baldío. Elementos policiales acudieron a la calle Emancipación, entre Emeterio Rico y Luis Campillo, donde confirmaron el deceso de un hombre por impactos de bala.

En el otro hecho, diversas corporaciones de seguridad se desplegaron tras el reporte del hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida en el sector norte de Hermosillo. Los hechos tuvieron lugar dentro de un domicilio ubicado sobre las calles Américo Vespucio y Santa Rosalía, en la colonia Solidaridad, donde fue encontrado un cuerpo con impactos de bala. Todo indica que fue atacado por gatilleros dentro del inmueble.

Fuente: Tribuna del Yaqui