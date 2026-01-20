Asesinan a menor en Villas del Rey en Ciudad Obregón; es identificado como 'El Chorizo'; tenía sólo 16 años

Ciudad Obregón, Sonora.- Ayer 19 de enero de 2026 se registró el trágico asesinato de un menor de edad en la colonia Villas del Rey al poniente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. La víctima mortal, tras varias horas, ya fue identificada por las autoridades correspondientes, quienes abrieron una investigación por este nuevo asesinato.

La víctima fue identificada como Jesús Manuel J. R., alias 'El Chorizo', de 16 años de edad, quien perdió la vida tras recibir múltiples impactos de arma de fuego en un hecho violento perpetrado por sujetos desconocidos. De acuerdo con información recabada en el lugar, el ataque ocurrió alrededor de las 20:40 horas de ayer lunes, en el cruce de Cerrada Vizcaya y bulevar Colonial, donde el adolescente fue sorprendido por los agresores y quedó sin vida en el mismo sitio tras la agresión.

Vecinos del sector alertaron a las autoridades a través del número de emergencias, lo que generó una rápida movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja de Ciudad Obregón, quienes intentaron brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, tras la valoración médica, se confirmó que el menor ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal de Cajeme y Estatal procedieron a asegurar y acordonar la escena, estableciendo el perímetro correspondiente como parte de la cadena de custodia, con el fin de preservar los indicios relacionados con el ataque armado. Posteriormente, peritos en criminalística de la fiscalía estatal se hicieron cargo del procesamiento del sitio, donde aseguraron diversos casquillos percutidos y otros indicios balísticos, los cuales fueron integrados a la carpeta de investigación abierta por el delito de homicidio.

Durante las diligencias, agentes ministeriales realizaron entrevistas a posibles testigos y levantaron información para tratar de establecer la mecánica de los hechos, así como la identidad de los presuntos responsables, quienes lograron darse a la fuga tras la agresión. Una vez concluidos los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo del adolescente, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y se continuarán los procedimientos legales correspondientes.

