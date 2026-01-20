Bomberos combaten intenso INCENDIO en Guaymas y al ingresar encuentran un cuerpo CALCINADO

Guaymas, Sonora.- Durante la madrugada de este martes 20 de enero de 2026, alrededor de las 2:00 horas, se registró un impactante incendio en un domicilio ubicado en la calle 15 y avenida 3 de la colonia Yucatán, en la ciudad de Guaymas, Sonora. De hecho, fueron los propios vecinos quienes se percataron de inmediato de la situación y dieron aviso a las autoridades para que acudieran a controlar el fuego.

De acuerdo con información extraoficial, al lugar arribaron cuerpos de emergencia, entre ellos elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas, quienes comenzaron a sofocar las llamas con el objetivo de evitar que más viviendas resultaran afectadas durante el siniestro. Lamentablemente, una vez que el peligro fue controlado, se percataron de que al interior del inmueble se encontraba el cuerpo calcinado de una persona.

Es necesario dejar en claro que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, dicho individuo no ha sido identificado. En nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier nuevo detalle que pudiera surgir en las próximas horas, ya que peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron el procesamiento del área y se espera que pronto se obtengan mayores avances.

Perdió la vida

De igual forma, se desconocen las causas que originaron el incendio de esta vivienda, la cual estaba construida con lámina y madera. A pesar del total hermetismo, se hace un llamado a la ciudadanía a apagar todos los aparatos eléctricos cuando no se encuentren en casa y, por supuesto, también al momento de dormir. En solo un segundo, las desgracias pueden cambiar la vida de las personas, por lo que siempre se recomienda salir del lugar ante el más mínimo riesgo.

En otro hecho de características similares, pero que como te informamos en TRIBUNA ocurrió este mismo día alrededor de las 03:00 horas, tiempo local, en la unidad habitacional Cañito 25, ubicada en la colonia San Diego Acoyoacac, un incendio registrado en el tercer piso de un departamento consumió casi todo a su paso, lo que obligó a evacuar a aproximadamente 100 personas, quienes afortunadamente se encuentran a salvo.

Fuente: Tribuna del Yaqui