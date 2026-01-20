Capturado en Hermosillo: Alfredo tenía en su poder armamento, drogas y material infantil

Hermosillo, Sonora.- En cumplimiento de una orden de cateo y como parte de las estrategias para el combate a delitos de índole federal, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su delegación en Sonora y la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), realizó una diligencia que resultó en la detención de una persona y el aseguramiento de diverso material incriminatorio en la ciudad de Hermosillo.

Las acciones operativas, efectuadas el pasado 18 de enero, derivaron de una carpeta de investigación iniciada por la probable comisión de delitos graves, específicamente aquellos relacionados con pornografía infantil, delitos contra la salud y violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El despliegue táctico tuvo lugar en un inmueble residencial situado en la calle Pino Nuevo Norte, de la colonia Los Pinos.

Al arribar al sitio, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) procedieron a la inspección del lugar, logrando la captura de un individuo identificado como Alfredo 'N', quien se encontraba en el interior del domicilio. Durante la revisión del predio, las autoridades localizaron y aseguraron múltiples indicios que fueron integrados a la carpeta de investigación. En lo referente a armamento, se incautó un arma de fuego y seis cartuchos útiles.

En materia de narcóticos, se hallaron 11 envoltorios que contenían un total de 285 gramos con 500 miligramos de una sustancia con las características propias de la metanfetamina. Asimismo, dado el perfil de la investigación relacionada con delitos cibernéticos y de explotación, se aseguraron equipos electrónicos, tales como dos equipos de cómputo (un CPU y periféricos) y diversos discos compactos.

Así como una tarjeta SD, una cámara fotográfica, dos teléfonos celulares, un adaptador para disco duro, un disco duro externo, un módem, un reproductor de DVD y dos pantallas de televisión. Asimismo, se aseguró una terminal de pago electrónico. En el lugar también se hallaron objetos físicos que forman parte de la evidencia material, descritos en el reporte oficial como un columpio conformado por cadenas de metal acoplado a una estructura, un lazo amarillo, una bata, así como arneses en colores rosa y negro.

En cateo, la #PFM detiene a una persona acusada de pornografía infantil, contra la salud y armas, en #Sonora

?? https://t.co/BRjNVB2iQz pic.twitter.com/U7RexZ8kxm — Sonora (@FGR_Sonora) January 20, 2026

El operativo contó con la participación de la Policía Federal Ministerial adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), peritos especializados en criminalística de campo e informática de la institución, y el apoyo perimetral de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Todo el material, junto con el detenido, fue puesto a disposición de la Fiscalía Federal para el seguimiento legal correspondiente. El Ministerio Público Federal (MPF) continuará con la integración del expediente y los trámites de ley para determinar la situación jurídica del imputado.

Fuente: Tribuna del Yaqui