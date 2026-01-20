Choque múltiple deja dos personas lesionadas y daños materiales en el sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 20 de enero de 2026 se registró un nuevo accidente automovilístico en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, dejando como saldo a dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en los cuatro vehículos involucrados. El choque múltiple tuvo lugar a la altura de la colonia Municipio Libre, situada al sur de la localidad, hasta donde se movilizaron elementos policiacos y personal de los cuerpos de auxilio.

De acuerdo con un informe preliminar, los hechos se registraron poco antes de las 14:30 horas, en el cruce del boulevard Norman E. Borlaug y calle Lázaro Mercado, en el citado asentamiento humano. En el percance participaron cuatro vehículos, entre ellos una camioneta Toyota Highlander de modelo reciente, en la que dos personas quedaron prensadas, así como una Nissan NP300 blanca, misma que resultó con múltiples destrozos derivado del fuerte impacto.

En el lugar de los hechos también se localizó a un automóvil Nissan Versa y un Hyundai compacto, ambos de color blanco. Luego de recibir el reporte a través de las líneas de emergencias del 911, personal del H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme se trasladó a la ubicación. Una vez en el sitio, los socorristas realizaron las maniobras necesarias para poder liberar a los ocupantes que se encontraban atrapados en la Toyota Highlander.

Dos personas resultan lesionadas tras choque múltiple en Ciudad Obregón, Sonora.

Por su parte, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y le brindaron atención prehospitalaria a dos personas, quienes presentaron lesiones de consideración a causa de la colisión. El personal médico realizó el traslado de los afectados, aún sin identificar, hacia un hospital para recibir atención médica. Por el momento no se tiene conocimiento sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el origen exacto del aparatoso accidente.

Agentes del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de asegurar el área, controlar la circulación vehicular, además de llevar a cabo el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y el deslinde de responsabilidades. De manera constante, las autoridades locales exhortan a los automovilistas a acatar los límites de velocidad establecidos, así como a respetar los señalamientos de tránsito instalados en el municipio.

Choque múltiple tuvo lugar en la colonia Municipio Libre, al sur de Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui