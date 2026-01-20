Ciudad Obregón: Desmantelan célula criminal vinculada al secuestro y asesinato de Nancy Jazmín

Ciudad Obregón, Sonora.- Una serie de operativos realizados en el municipio de Cajeme dieron como resultado la desarticulación de un grupo criminal considerado como uno de los principales generadores de violencia en la región. Las acciones, desplegadas por fuerzas de seguridad, permitieron la captura de múltiples individuos presuntamente involucrados en delitos de alto impacto, incluyendo la reciente desaparición y asesinato de Nancy Jazmín Gil López.

Las movilizaciones policiales se intensificaron entre el 15 y el 18 de enero de 2026, periodo durante el cual se ejecutaron diversas órdenes de cateo y detenciones en distintos puntos de Ciudad Obregón. El resultado material de estos operativos fue para debilitar la capacidad logística de la organización, las autoridades lograron el aseguramiento de un arsenal compuesto por armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles, así como equipo táctico, diversas cantidades de droga y vehículos que contaban con reporte de robo vigente.

De acuerdo con los avances en la indagatoria, esta célula criminal no solo operaba de manera aislada, sino que se le relaciona directamente con una serie de homicidios y secuestros registrados recientemente en Cajeme. Entre estos hechos destaca el caso de Nancy Jazmín, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 10 de enero. Lamentablemente, las investigaciones confirmaron la localización de su cuerpo sin vida la tarde del pasado viernes 16 de enero en un terreno baldío del fraccionamiento Los Ángeles, al norte de la ciudad.

El hallazgo de la víctima tuvo lugar alrededor de las 11:50 horas sobre la calle 10 María, entre Cuauhtémoc y El Toro, tras un reporte ciudadano al número de emergencias 911. La presencia policial en la zona y el posterior procesamiento de la escena formaron parte fundamental para establecer el vínculo entre los hoy detenidos y los hechos delictivos. Con estas capturas, se considera desmantelado el núcleo operativo de la banda.

AVANCE INFORMATIVO



AMIC desarticula célula generadora de violencia en Cajeme, les aseguran 6 armas y un vehículo



•Está ligada a privaciones ilegales de la libertad y cuatro homicidios, entre ellos el de Nancy Jazmín, en Ciudad Obregón



Cajeme, Sonora, 20 de enero de 2026.- La… pic.twitter.com/X0LqGrSsyn — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 20, 2026

No obstante, las autoridades han señalado que existen órdenes de aprehensión pendientes y otras en proceso de liberarse, por lo que las investigaciones continúan abiertas para individualizar las responsabilidades penales de cada implicado. Se espera que, conforme avancen las etapas del proceso penal y respetando los derechos de los imputados, se den a conocer más detalles sobre la situación jurídica de los asegurados.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora