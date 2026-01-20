Con pistola en mano, asaltó tienda en San Luis Río Colorado, ahora pasará 10 años en prisión

San Luis Río Colorado, Sonora.- Una resolución judicial emitida mediante un procedimiento abreviado determinó la situación legal de Raúl 'N', quien fue encontrado culpable de cometer un delito de robo con violencia en un establecimiento comercial. La autoridad judicial dictaminó una pena de 10 años y 4 meses de prisión, además de imponer una sanción económica equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Los hechos que resultaron en esta condena se remontan a la noche del pasado 25 de septiembre de 2024, en la ciudad de San Luis Río Colorado. Según consta en los expedientes de la investigación, el atraco tuvo lugar aproximadamente a las 22:40 horas en una sucursal de la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, situada en el cruce de la avenida Quintana Roo y la calle 17, de la colonia Federal.

El establecimiento se encontraba operando con normalidad y abierto al público cuando el hoy sentenciado ingresó al lugar. La reconstrucción de los hechos establece que el individuo se aproximó al área de cajas, donde se encontraban dos empleados cumpliendo con su turno laboral. En ese momento, Raúl 'N' recurrió a la intimidación directa para someter a los trabajadores, utilizando un arma de fuego tipo escuadra de colores negro y café.

Para hacer efectiva la amenaza y ejercer lo que jurídicamente se denomina violencia moral, el agresor accionó el mecanismo de carga del arma, exigiendo la entrega inmediata del efectivo disponible. Ante el riesgo evidente para su integridad física, el personal del comercio accedió a las demandas y entregó la cantidad de 2 mil 500 pesos en efectivo, dinero que el asaltante guardó en una bolsa antes de emprender la huida.

San Luis Río Colorado, Sonora, a 20 de enero de 2026.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informa que, en audiencia intermedia, se llevó a cabo procedimiento abreviado, una sentencia… pic.twitter.com/8KIPhXGsai — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 20, 2026

Este acto vulneró el patrimonio del comercio y la seguridad de los presentes. Sin embargo, gracias a la integración de pruebas y al trabajo de seguimiento legal, se logró procesar al responsable bajo las normativas vigentes, culminando en la audiencia intermedia donde se formalizó la sentencia 10 años y 4 meses de cárcel, cerrando así este capítulo judicial con la aplicación de la pena privativa de la libertad correspondiente.

Fuente: Tribuna del Yaqui