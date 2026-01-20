Continúan buscando a Brayan Alejandro en Hermosillo; ya son más de tres meses desaparecido

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora mantiene activa la ficha de búsqueda para localizar a Brayan Alejandro Valencia Vélez, un joven de 27 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado 6 de octubre de 2025 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Según la información oficial, el individuo fue visto por última vez en la colonia Solidaridad, situada al norte de la capital sonorense, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su posible paradero.

De acuerdo con los datos brindados por la dependencia estatal, Brayan Alejandro tiene nacionalidad mexicana, es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.91 metros de estatura y pesa alrededor de 80 kilogramos. Como señas generales, el masculino presenta tez morena clara, cabello negro, corto y liso, ojos negros y grandes. En este tipo de casos la descripción física es sumamente importante para reconocer a la persona con mayor facilidad en caso de un avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a BRAYAN ALEJANDRO VALENCIA VÉLEZ. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", explicó el organismo a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a BRAYAN ALEJANDRO VALENCIA VELEZ.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Hermosillo pic.twitter.com/uIkt6Bwr58 — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 20, 2026

En la ficha no se precisaron sus señas particulares, lo que hace aún más importante la colaboración de la sociedad para difundir su imagen y datos. Familiares y personas cercanas mantienen la esperanza de obtener información que permita dar con su ubicación. Es importante mencionar que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede marcar la diferencia para que el joven pueda regresar con bien a casa luego tres meses y dos semanas de ausencia.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier información que pueda llevar a la pronta localización de Brayan Alejandro Valencia Vélez. En caso de contar con datos de relevancia, la institución tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Difundir esta información también es una forma de ayudar y contribuir a que regrese sano y salvo con sus seres queridos.

Fuente: Tribuna del Yaqui