Discusión por malas calificaciones termina en tragedia: Joven mata a su papá con arma blanca en Durango

Durango, Durango.- La noche de este pasado lunes 19 de enero de 2026 se reportó un nuevo acto de violencia familiar, luego de que autoridades recibieran una llamada al número de emergencias 911. De acuerdo con información de Milenio, se trató de una solicitud de atención médica, en la que se alertó que un joven, tras ser presuntamente atacado por su padre, se defendió y terminó causándole una lesión en el cuello al hombre que le dio la vida, lo que provocó que se desangrara.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen mayores detalles sobre los involucrados; únicamente se sabe que la víctima tenía aproximadamente 40 años de edad, mientras que el adolescente contaba con 18 años. De hecho, una vez que paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar, se percataron de que lamentablemente el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que fue necesaria la presencia del personal del gabinete de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango.

De igual forma, el medio antes citado reveló que todo apunta a que el altercado inició a raíz de una discusión relacionada con malas calificaciones escolares, situación que escaló hasta los golpes y culminó cuando el joven presuntamente privó de la vida al sujeto con un arma blanca. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización que pudiera surgir en las próximas horas, siempre a través de fuentes oficiales como la Fiscalía Estatal.

Asesinó a su propio padre

Es necesario recalcar que el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se habrá de realizar la necropsia de ley correspondiente. En otro hecho, pero ocurrido en Tamazula, Durango, el pasado 1 de enero de 2026, una mujer fue víctima de un atroz feminicidio luego de que su esposo la atacara con un arma blanca en más de diez ocasiones, provocándole la muerte tras resultar dañadas arterias vitales y sufrir una severa hemorragia que terminó con su vida.

Asimismo, el presunto responsable fue identificado como José Isidro, quien fue vinculado a proceso por el fallecimiento de Esther Vargas Peña, de 50 años de edad. Cabe señalar que, tras el ataque, personas que se encontraban en la escena la trasladaron a un hospital de la zona, donde perdió la vida alrededor de las 18:48 horas. La violencia en la entidad continúa en aumento y, lamentablemente, no son hechos aislados los delitos perpetrados en el seno familiar.

Fuente: Tribuna del Yaqui