Ejecutan a tiros a hombre afuera de domicilio en el norte de Hermosillo; atacantes llegaron a pie

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este martes 20 de enero de 2026 se activó nuevamente el Código Rojo en la ciudad de Hermosillo, Sonora, por el homicidio a balazos de una persona del sexo masculino en calles de la colonia Olivares. Versiones extraoficiales indican que sujetos armados llegaron a pie a un domicilio del mencionado sector, en donde dispararon contra la víctima y posteriormente se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

De acuerdo con un informe preliminar del caso, los hechos se suscitaron alrededor de las 16:00 horas, cuando vecinos de dicha demarcación reportaron detonaciones de arma de fuego a través del sistema de emergencias del 911, por lo que se registró una intensa movilización policiaca y de los cuerpos de auxilio. Se dijo que el afectado quedó tendido en el frente de un domicilio situado en el cruce de las calles Luis Orcí y Leandro P. Gaxiola.

Elementos de la Policía Municipal, al igual que paramédicos de Cruz Roja Mexicana, respondieron al llamado y se trasladaron a la ubicación, en donde confirmaron la presencia de un individuo lesionado con proyectil de arma de fuego. En el lugar, los socorristas confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que el perímetro quedó asegurado y resguardado. Efectivos del Ejército Mexicano también se presentaron en el sitio.

Se registra homicidio a balazos en la colonia Olivares de Hermosillo, Sonora.

Trascendió que el hoy occiso, cuya identidad se desconoce, era visto habitualmente junto a sujetos armados, aunque esta versión no ha sido confirmada por las autoridades. Personal de los Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios en la escena del crimen. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) integró la respectiva carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

Una vez que culminaron las pesquisas en el lugar, el cuerpo fue trasladado a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicarán las respectivas pruebas y quedará bajo resguardo hasta que sea reclamado oficialmente por sus familiares. Según cifras extraoficiales, esta persona asesinada en la colonia Olivares sería la tercera víctima mortal en lo que va de este martes.

Asesinan a hombre afuera de un domicilio de la colonia Olivares.

Fuente: Tribuna del Yaqui