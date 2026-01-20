En diferentes puntos de Cananea, hallan a dos personas sin vida; MUERTES estarían relacionadas

Cananea, Sonora.- Autoridades del estado de Sonora investigan el hallazgo de dos personas sin vida en diferentes puntos del municipio de Cananea. Los hechos ocurrieron la tarde-noche de ayer, lunes 19 de enero de 2026, y movilizaron a elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado y del Gobierno Federal, ya que, presuntamente, las muertes estarían relacionados entre sí.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron ayer lunes 19 de enero de 2026, en distintas ubicaciones dentro de Cananea. El primer caso fue atendido en el cruce de la calle 3 Este y la avenida Puebla, en la colonia Mesa Sur, donde fue localizado un hombre que ya no contaba con signos vitales. De manera preliminar, autoridades señalaron que este presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Autoridades se movilizaron en diferentes puntos de Cananea, Sonora. Foto: Facebook

Momentos después de este hallazgo, y la activación del Código Rojo, las autoridades recibieron un segundo aviso que las condujo al callejón Zaragoza, entre las calles 3ª y 4ª, en la colonia Cementerio Viejo. En ese sitio fue encontrado otro masculino sin vida, igualmente con heridas de bala, lo que reforzó la hipótesis de que ambas muertes podrían estar relacionados.

Según las primeras líneas de investigación, se presume que una de las personas habría agredido a la otra y posteriormente se retiró del lugar. Más tarde, este segundo individuo habría usado la misma arma para quitarse la vida. No obstante, las autoridades señalaron que esta versión aún deberá ser confirmada o descartada conforme avancen las diligencias oficiales.

Elementos de Seguridad Pública Municipal de Cananea, personal de la Guardia Nacional, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), acordonaron ambas zonas para preservar posibles indicios. Peritos y personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron el levantamiento de evidencias y el procesamiento de las escenas, con el objetivo de integrar las carpetas de investigación correspondientes.

A la fecha de publicación de esta nota, no se ha dado a conocer la identidad de las personas fallecidas ni se ha informado sobre la existencia de personas detenidas. Las autoridades estatales indicaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer con precisión cómo ocurrieron ambas muertes.

Fuente: Tribuna del Yaqui