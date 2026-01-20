Era Guitzel Paola: Muere una de las jóvenes originarias del Campo 60 tras accidente en Navojoa

Navojoa, Sonora.- Guitzel Paola Ayala Camargo, una de las jóvenes que resultaron lesionadas durante un accidente automovilístico en Navojoa el pasado viernes 9 de enero de 2026, perdió la vida, así lo confirmaron familiares y personas cercanas a ella. La hoy occisa, al igual que las otras dos víctimas, era originaria del municipio de Bacúm, Sonora. Sus seres queridos agradecieron las múltiples muestras de cariño y acompañamiento recibidas, además de pedir respeto en este difícil momento.

De acuerdo con información recabada previamente por TRIBUNA, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando en el cruce del bulevar Las Pilas con la avenida Caborca, en el descenso de un puente elevado de la colonia Sonora, dejando un saldo previo fue de una persona fallecida y cuatro más lesionadas. Trascendió extraoficialmente que un vehículo Ford Edge tipo vagoneta, color blanco y sin placas, circulaba de sur a norte a exceso de velocidad.

Al llegar al citado punto, el conductor perdió el control de la unidad y se estrelló contra un muro de contención, para posteriormente impactarse con un automóvil Nissan Kicks azul, mismo que estaba detenido. De forma lamentable, uno de los ocupantes de la Ford Edge, identificado como Edwin Yahir G., de 23 años de edad, quedó prensado entre los fierros retorcidos. A pesar de los esfuerzos por parte de los socorristas, el joven terminó por morir en el lugar.

Confirman deceso de Guitzel Paola Ayala Camargo, una joven originaria del Campo 60.

Los servicios de emergencias confirmaron que el conductor de la vagoneta se encontraba fuera de peligro, al mismo tiempo que se constató la presencia de tres jóvenes gravemente lesionadas, incluida Guitzel Ayala. Las otras víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Frida y Maleny Urquidez, también oriundas del Campo 60, perteneciente al municipio de Bácum, quienes permanecen en estado crítico en el Hospital IMSS Bienestar de Ciudad Obregón.

A pesar de los esfuerzos por parte de los especialistas, Guitzel Paola Ayala Camargo falleció en el mencionado nosocomio, mientras que sus acompañantes se encuentran con pronóstico reservado. La familia, amigos y conocidos han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y oraciones para la familia Ayala Camargo ante esta pérdida irreparable.

El accidente automovilístico se registró en la colonia Sonora, ubicada en la ciudad de Navojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui