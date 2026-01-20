Escena de celos acaba mal: Mujer golpea y ataca con cuchillo de cocina a su pareja en Durango

Gómez Palacio, Durango.- La noche del lunes 19 de enero del 2026 se reportó la agresión armada propinada presuntamente por una mujer de 27 años de edad, identificada como Alondra 'N.', contra su pareja sentimental en un domicilio del fraccionamiento Santa Sofía, ubicado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Los reportes preliminares indican que la agresión se realizó con cuchillo de cocina, por lo que se requirió el apoyo de los servicios de emergencias.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, los hechos se registraron a las 20:25 horas aproximadamente, cuando la pareja sostuvo una discusión por un problema de celos en el interior de la vivienda en cuestión. El intercambio de palabras escaló rápidamente cuando la fémina golpeó al masculino, quien fue identificado como Juan, de 28 años de edad y con domicilio en el mencionado fraccionamiento.

Posteriormente, la presunta agresora tomó un cuchillo de cocina con el atacó e hirió en al menos dos ocasiones al individuo, para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido. Luego del ataque, el joven solicitó ayuda a un vecino, quien lo llevó a las instalaciones del Hospital General de Gómez Palacio para recibir atención médica. El afectado fue ingresado al área de urgencias con dos heridas de arma blanca: una en el costado izquierdo del tórax y otra en la rodilla del mismo lado.

El personal del Departamento de Trabajo Social del citado nosocomio activó los debido protocolos, dando aviso a las autoridades competentes. Elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID) se encargaron de recabar la información a través de las respectivas entrevistas, mientras que el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento del caso y dio fe de las lesiones que presentaba el individuo perjudicado.

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, ya integra la carpeta de investigación e inició con las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de la mujer, señalada como responsable de esta agresión. Se espera que en las próximas horas exista un informe oficial sobre este lamentable suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui