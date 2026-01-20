Fallece mujer tras presunto ataque de su esposo en Nuevo León; presentaba múltiples lesiones

Sabinas Hidalgo, Nuevo León.- La madrugada del lunes 19 de enero de 2026 se reportó que una mujer murió luego del presunto ataque de su esposo en el interior de un domicilio ubicado en el municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. La fallecida fue identificada como Juana Gallegos, quien presentaba marcas de golpes en su superficie corporal, así como diversas heridas provocadas por un arma blanca, lo que generó una intensa movilización policial.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron en una vivienda situada sobre la calle Misión San Juan, perteneciente a la colonia Las Misiones, en la mencionada localidad del norte del estado. Se presume, con lo recabado durante las investigaciones preliminares, que el responsable del deceso sería la pareja sentimental de la occisa, cuya identidad y datos generales por el momento se desconocen.

Hasta el momento, las autoridades estatales han confirmado que se encuentran realizando un operativo de rastreo, ya que el principal sospechoso aún no ha sido localizado y se mantiene en calidad de prófugo", explicó el medio anteriormente citado.

Fuentes policíacas precisaron que la víctima mortal presentaba golpes contusos y heridas de arma blanca en diferentes partes de su anatomía. Trascendió que en el lugar de los hechos, elementos de seguridad y personal de servicios periciales localizaron objetos clave que podrían servir como indicios en el caso. Las autoridades competentes continúan con las labores correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el presunto responsable.

Fuente: Tribuna del Yaqui