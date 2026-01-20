FUERTE CHOQUE en calle 200 de Ciudad Obregón deja a una mujer LESIONADA y cuantiosos daños materiales

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 20 de enero de 2026, se registró un fuerte choque en la intersección de la calle 200 y la avenida Otancahui, uno de los cruces con mayor carga vehicular de la ciudad, dejando como saldo daños materiales de consideración y una mujer lesionada; aquí los detalles de los hechos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar por reporteros de la fuente policiaca, el percance ocurrió cuando dos vehículos particulares colisionaron en el cruce antes mencionado. Las unidades involucradas fueron un sedán Hyundai Sonata, color gris, así como un automóvil compacto Chevrolet Beat de color azul, cuyos conductores no lograron evitar el fuerte impacto.

El choque se concentró principalmente en los costados delanteros de ambas unidades, lo que ocasionó que los vehículos fueran proyectados hacia los carriles de circulación, obstruyendo parcialmente el paso y generando un importante congestionamiento vial durante varios minutos, especialmente en horas de alta afluencia, ya que se registró poco después de las 13:30 horas.

Al sitio acudieron elementos del Departamento de Tránsito Municipal de Cajeme, quienes procedieron a acordonar el área, abanderar la zona y controlar el flujo vehicular, con el objetivo de prevenir un segundo accidente y restablecer el orden en la vialidad. Aunque no se reportaron personas lesionadas de gravedad, una de las conductoras presentó una fuerte crisis nerviosa derivada del impacto, por lo que fue atendida en el lugar por personal capacitado, logrando su estabilización sin necesidad de traslado a un hospital.

Posteriormente, agentes de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades, así como el levantamiento del informe oficial, en el que se asentaron los daños materiales y las posibles causas que originaron el choque. Finalmente, con el apoyo de grúas, las unidades involucradas fueron retiradas del cruce, permitiendo la reapertura total de la circulación en la zona, mientras las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar los señalamientos viales y conducir con precaución para evitar este tipo de incidentes.

