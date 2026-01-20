Hallan a dos personas ejecutadas en la cajuela de un vehículo incendiado al oriente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La noche del lunes 19 de enero de 2026, los cuerpos de dos personas ejecutadas a balazos fueron localizados en la cajuela de un vehículo incendiado de manera intencional en calles de la colonia Guadalupe, ubicada en el sector oriente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Una llamada al sistema de emergencias del 911 movilizó a las diferentes corporaciones de seguridad, quienes dieron fe del hallazgo y llevaron a cabo las pesquisas de ley.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando se reportó la presencia de vehículo de la marca Gran Marquis, de color arena y modelo antiguo, que se encontraba en llamas sobre la calle Yaqui, casi esquina con Río Pánuco, muy cerca del bulevar Ciudades Hermanas. Cabe mencionar que las autoridades no han identificado a las víctimas mortales.

Hasta el momento, se desconocen los generales de las personas sin vida, pero las autoridades policiacas, como primer respondiente, dieron a conocer que se trataba de dos masculinos, quienes tenían atadas las manos hacia la espalda y traían como vestimenta un pantalón de mezclilla y playera negra", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Localizan dos cuerpos ejecutados en la cajuela de un carro incendiado en la colonia Guadalupe de #Culiacán. Fue después de que Bomberos sofocaron las llamas cuando encontraron los cuerpos sin vida al interior de la unidad. pic.twitter.com/vSsrrAPQOl — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) January 20, 2026

Como primeros respondientes, elementos de la Policía Municipal de Culiacán y miembros del Cuerpo de Bomberos se presentaron en el sitio, donde encontraron la unidad automotriz totalmente en llamas, por lo que los socorristas activaron los protocolos y en cuestión de minutos sofocaron el fuego. Una vez controlado el siniestro, los tragahumo y los uniformados revisaron el vehículo, encontrando a dos personas sin vida en el interior de la cajuela.

Fue en ese momento que los agentes municipales procedieron a acordonar el área y solicitaron apoyo a efectivos del Ejército Mexicano, quienes arribaron a bordo de dos unidades oficiales y resguardaron el perímetro. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

uD83DuDEA8??¡ESTABAN EN LA CAJUELA!, Así fue como elementos de bomberos sofocaron el incendio de un vehículo en la colonia Guadalupe, en Culiacán. En la cajuela de la unidad se encontraban dos cuerpos. pic.twitter.com/syN2NhrMER — TM Noticias (@TmNoticiass) January 20, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui