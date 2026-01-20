Heroico RESCATE durante INCENDIO en Guaymas: Salvan a adulta mayor mientras su HERMANO muere CALCINADO

Guaymas, Sonora.- Durante la madrugada de este martes 20 de enero de 2026, como te informamos en TRIBUNA, un impactante incendio registrado en el municipio de Guaymas, Sonora, dejó como saldo la muerte de un hombre que fue localizado calcinado al interior de una vivienda construida con lámina y madera. En un inicio se desconocía por completo la identidad del occiso; sin embargo, dicho dato ya fue revelado.

Para empezar, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado entre las calles 14 y 15 de la colonia Yucatán. Tras el reporte de vecinos que se percataron de la presencia del fuego, se realizó una llamada a la línea de emergencias 911. Posteriormente, acudieron al sitio cuerpos de emergencia, entre ellos elementos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymas, quienes trabajaron para sofocar las intensas llamas que consumían el hogar.

Una tragedia familiar

Sin embargo, ya en el lugar y de acuerdo con información extraoficial, los habitantes informaron a los elementos policiacos que un hombre, quien más tarde fue identificado como Don Francisco, de 67 años de edad, se encontraba al interior del inmueble, pero las llamas impidieron su rescate. De tal forma que, presuntamente, los restos del hoy occiso solo pudieron ser retirados una vez que su cuerpo ya se había calcinado.

La tragedia adquirió un tinte aún más familiar cuando se escucharon los gritos de auxilio de la hermana del fallecido, una mujer de 77 años de edad, quien pedía ayuda al encontrarse atrapada en la vivienda contigua. Afortunadamente, los elementos lograron ingresar y rescatarla, para posteriormente trasladarla a recibir atención médica. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo el estado de salud de la mujer lesionada.

Es necesario destacar que aún no se ha determinado con exactitud qué originó el incendio; sin embargo, como en este tipo de casos, se hace un llamado a la ciudadanía a procurar apagar los aparatos electrónicos que no estén en uso y, por supuesto, también al momento de dormir. Asimismo, cuando se deje la vivienda sola, aunque sea de manera temporal, es importante revisar cada rincón en busca de velas encendidas, luces conectadas o incluso teléfonos celulares cargándose.

