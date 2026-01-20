Incendio provocado con bomba molotov deja con quemaduras a empleado del Ayuntamiento de Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- Hace un par de horas, un trabajador aún no identificado del Ayuntamiento Municipal de Guadalajara resultó gravemente lesionado al sufrir quemaduras de primer y segundo grado, luego de quedar atrapado en un incendio dentro del cuarto en el que dormía. De acuerdo con información de Milenio, el siniestro se habría originado después de que sujetos desconocidos arrojaron una bomba molotov al interior del inmueble y, sumado a la acumulación de diversos objetos en el lugar, las llamas se propagaron con facilidad.

Los hechos ocurrieron en la colonia Jardines de los Historiadores, específicamente en el cruce de las calles Miguel Mondragón y José María Marroquí. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo la identidad de la persona afectada; sin embargo, en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que pudiera surgir en las próximas horas sobre este caso.

Es necesario destacar que al sitio acudieron oficiales de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, quienes de inmediato lograron extraer a la víctima del lugar. Evidentemente, se requirió el apoyo de personal especializado, por lo que minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Verde para trasladar al hombre a un hospital, ya que presentaba lesiones principalmente en los brazos y el rostro.

Lograron sofocar el incendio

De hecho, hasta ahora los presuntos responsables no han sido identificados y tampoco se reportan personas detenidas. No obstante, según el portal antes citado, las investigaciones apenas han comenzado, y en cuanto la Fiscalía del Estado de Jalisco emita un pronunciamiento oficial, en TRIBUNA tendrás toda la información actualizada. Cabe señalar que la violencia en la entidad ha ido en aumento y cada vez son más frecuentes los casos, incluso de robos con mano armada.

Precisamente, el pasado lunes 19 de enero de 2026, se reportó un incendio en una vivienda particular ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en la colonia El Tapatío, sobre el cruce de las calles Bugambilias y Daniel. En dicho lugar se contó con el apoyo de elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque, quienes corroboraron que no hubo personas lesionadas y que el incidente se originó debido a la acumulación de diversos objetos.

