Iztapalapa: Más de 100 vecinos interceptan a presuntos ladrones para LINCHARLOS; SSC interviene

Ciudad de México.- La noche de este lunes, un intento de asalto terminó en caos en calles de la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), luego de que habitantes del sector interceptaran a dos jóvenes señalados como presuntos responsables de despojar a un hombre de sus pertenencias. El hecho provocó la concentración de más de 200 personas y obligó a un amplio despliegue de seguridad para evitar un linchamiento.

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron ayer, lunes 19 de enero de 2026, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Guerrero y Quintana Roo, en la colonia San Francisco Apolocalco, donde un hombre fue abordado por dos jóvenes que presuntamente lo amagaron para despojarlo de dinero y otras pertenencias. La situación fue advertida por habitantes del sector, quienes reaccionaron de manera inmediata y lograron retener a los señalados.

Así luce la zona en donde vecinos de la colonia San Francisco Apolocalco, alcaldía Iztapalapa, intentaron linchar a 3 presuntos delincuentes la noche de este lunes; hasta el momento, autoridades capitalinas reportaron la detención de 2 jóvenes, así como el aseguramiento de un… pic.twitter.com/SM53YJd51l — NMás (@nmas) January 20, 2026

Más de 200 personas rodearon a los implicados

Tras el señalamiento directo del afectado, decenas de vecinos comenzaron a congregarse hasta formar un grupo de más de 200 personas, quienes mantuvieron retenidos a los jóvenes dentro de un inmueble cercano. Ante la magnitud de la movilización, el Centro de Comando y Control (C2) Oriente emitió una alerta para solicitar la presencia policial en la zona.

Elementos que realizaban patrullajes en el área de Campestre Potrero acudieron al sitio con el objetivo de desactivar posibles agresiones y restablecer el orden, ya que el ambiente comenzaba a tornarse hostil.

Policía asegura réplica de arma y dinero en efectivo

Al ingresar al lugar, los oficiales localizaron a los dos jóvenes señalados, quienes fueron identificados por la víctima como los presuntos responsables del atraco. Tras aplicar los protocolos correspondientes, se realizó una revisión preventiva, durante la cual se aseguró una réplica de arma de fuego, así como dinero en efectivo que el afectado reconoció como de su propiedad.

Sector Teotongo

*DETENCIÓN CIUDADANA*

Guerrero y Quintana Roo, Col. San Francisco Apolocalco, Alcaldía Iztapalapa.



Por frecuencia de operaciones se toma conocimiento de detenidos por robo, un aproximado de 120 vecinos del lugar, tratan de hacer justicia, unidades de emergencia… pic.twitter.com/vMmmGbxBEJ — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) January 20, 2026

Los detenidos, de 18 y 20 años de edad, fueron informados de sus derechos y trasladados junto con lo asegurado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación legal. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que uno de los implicados cuenta con antecedentes por robo de vehículo registrados durante 2025.

La situación no concluyó con la detención. De acuerdo con reportes de la SSC, durante el operativo algunos vecinos agredieron al personal policial, lo que dejó como saldo a dos oficiales lesionados. Ambos elementos fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica, sin que se reportara gravedad en sus lesiones.

El área fue finalmente asegurada y la circulación en los alrededores de Calzada Zaragoza y la autopista México-Puebla fue controlada para evitar mayores afectaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui