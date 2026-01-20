Llega a hospital hombre herido de bala en Ciudad Obregón; lo atacaron en la Matías Méndez

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este martes 20 de enero, se activó el código rojo en Ciudad Obregón, luego de que una persona del sexo masculino fuera ingresada de urgencia a un hospital tras sufrir por lo menos una herida por impacto de proyectil de arma de fuego. El suceso tuvo lugar en las inmediaciones de la colonia Matías Méndez, ubicada en la zona norte de la ciudad, donde se reportaron las detonaciones.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, la víctima no fue atendida por servicios de paramédicos en la escena del crimen. Fueron testigos presenciales quienes, al percatarse de la situación, brindaron auxilio al hombre, subiéndolo a bordo de un vehículo particular para ser traslado rápidamente a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

Aunque se desconocen los detalles específicos sobre los hechos, versiones extraoficiales sugieren que se trató de un ataque directo perpetrado por presuntos sicarios. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme acudieron al nosocomio para tomar conocimiento del suceso y elaborar el Informe Policial Homologado. Al cierre de esta edición, no se ha revelado la identidad del afectado ni se ha emitido un reporte sobre su estado de salud actual.

Cabe mencionar que este mismo día, Guitzel Paola Ayala Camargo, una de las jóvenes que resultó lesionada durante un accidente automovilístico en Navojoa el pasado viernes 9 de enero, perdió la vida en el Hospital IMSS Bienestar, de Ciudad Obregón, así lo confirmaron familiares y personas cercanas a ella. La hoy occisa, al igual que las otras dos víctimas, era originaria del municipio de Bacúm. Sus seres queridos agradecieron las múltiples muestras de cariño y acompañamiento recibidas.

#Seguridad | Era Guitzel Paola: Muere una de las jóvenes originarias del Campo 60 tras accidente en Navojoa uD83DuDC69uD83CuDFFB??https://t.co/DTPEUFD9lK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

De acuerdo con información recabada previamente por TRIBUNA, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas, cuando en el cruce del bulevar Las Pilas con la avenida Caborca, en el descenso de un puente elevado de la colonia Sonora, dejando un saldo de una persona fallecida y cuatro más lesionadas. Trascendió extraoficialmente que el vehículo Ford Edge tipo vagoneta, color blanco y sin placas, circulaba de sur a norte a exceso de velocidad, al momento del percance.

Fuente: Tribuna del Yaqui