Llevaba días MUERTO: Dentro de una vivienda en Tlaquepaque, localizan un cuerpo sin vida

Tlaquepaque, Jalisco.- La noche de este lunes 19 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Jalisco, así como personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGE) desplegaron un operativo en el municipio de Tlaquepaque, luego de que se reportara la presencia de una persona aparentemente sin signos vitales dentro de un inmueble en obra negra. Presuntamente, estaba en avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Jalisco, los hechos ocurrieron la noche del lunes 20 de enero, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, dentro de una vivienda ubicada en el cruce de Prolongación San Francisco y la calle Gardenia, en la colonia Rural del municipio de Tlaquepaque. Vecinos que percibieron un aroma fétido dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

#Seguridad | Alerta: Tráiler con TONELADAS de basura se vuelca y provoca CAOS en Nicolás Romero, EdomexuD83DuDDD1?uD83DuDE9Bhttps://t.co/BX1NNPrZP1 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en la escena agentes de la Policía Municipal de Tlaquepaque, de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana; estos últimos señalaron que la víctima no contaba con signos vitales, y que además llevaba ya varios días en avanzado estado de descomposición. Debido al avanzado estado de descomposición, no fue posible determinar en el lugar las causas del fallecimiento en el momento.

Asimismo, las autoridades señalaron que hombre fue localizado boca abajo sobre el piso, sin que se observaran de manera inmediata indicios claros que permitieran establecer cómo ocurrieron los hechos.

Tras la confirmación del deceso, se dio aviso al agente del Ministerio Público de la FGE. En tanto, elementos de seguridad acordonaron el área para preservar la escena y evitar la alteración de posibles indicios. Más tarde, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo. Fueron camilleros de dicha dependencia quienes trasladaron los restos a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley.

#Seguridad | Discusión por malas calificaciones termina en tragedia: Joven mata a su papá con arma blanca en Durango ??https://t.co/Bmx8MgUvoI — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada de manera oficial y las autoridades no han confirmado si el caso está relacionado con algún hecho delictivo. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui