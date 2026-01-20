Lo estaban esperando: Propinan brutal golpiza a hombre al salir de un conocido bar en Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado la tarde del lunes 20 de enero de 2026, una persona del sexo masculino resultó lesionado tras sufrir una agresión física al salir de un bar ubicado sobre la avenida Obregón, en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. El reporte policial indica que la víctima fue atacada por un grupo de sujetos desconocidos, quienes se encontraban en el exterior del negocio, por lo que el caso ya está siendo investigado por las autoridades competentes.

De acuerdo con el informe presentado por Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron a las 17:09 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a elementos de la Policía Municipal para que se trasladaran al Hospital IMSS Bienestar, en donde se reportó el ingreso de una persona con lesiones. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con Rubén, de 45 años de edad.

El afectado relató que momentos antes se encontraba en el bar El Bellotal, en donde había ingiriendo bebidas alcohólicas. Al abandonar el establecimiento, un grupo de personas le salieron al paso y, sin mediar palabra con él, comenzaron a golpearlo en diferentes partes de su cuerpo. El denunciante no pudo precisar el número de atacantes ni tampoco proporcionó los datos generales de los mismos. Tras la agresión, se trasladó por sus propios medios al citado nosocomio.

Reporta agresión armada afuera de un bar de Nogales, Sonora.

Después de ser ingresado al centro hospitalario, el personal médico realizó la respectiva valoración y determinó que presentaba lesiones que tardan más de 15 días en sanar y que no ponen en riesgo su vida. Una vez que se tomó conocimiento del caso, los oficiales notificaron al Centro de Atención Temprana, instancia que dará seguimiento a la investigación correspondiente para el esclarecimiento de los hechos y dar con los responsables.

Discusión familiar deja a mujer lesionada

En otro caso similar registrado el pasado viernes 9 de enero en Nogales, una mujer, aún sin identificar, resultó lesionada luego de intentar intervenir en una discusión familiar registrado en un domicilio de la colonia San Carlos. Todo comenzó cuando el primo y tío de la víctima sostuvieron un intercambio verbal, por lo que ella trató de separarlos. Fue en ese momento cuando el tío la tomó del cabello y le propinó un golpe en la cabeza con un bat de beisbol. La afectada fue ingresada al IMSS Hospital General Zona 5, situado en la colonia Siglo XXI.

