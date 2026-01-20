Lo mataron dentro de su propia casa: Encuentran a hombre acribillado al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Por segunda ocasión en el día, la tarde de este martes 20 de enero diversas corporaciones de seguridad se desplegaron tras el reporte del hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida en el sector norte de Hermosillo. Los hechos tuvieron lugar dentro de un domicilio ubicado sobre las calles Américo Vespucio y Santa Rosalía, en la colonia Solidaridad, donde fue encontrado un cuerpo con impactos de bala.

El aviso a las autoridades se efectuó poco después de las 16:00 horas a través de la línea de emergencias 911, alertando sobre la presencia de una persona asesinada dentro de una propiedad. Al lugar acudieron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal de Hermosillo y de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes confirmaron el deceso y procedieron a asegurar el perímetro para preservar la escena.

De acuerdo con la información obtenida, la víctima es un hombre de aproximadamente 50 años de edad, quien hasta el momento no ha sido identificado, aunque vecinos de la zona señalaron que era conocido bajo el apodo de 'Pepe'. El cuerpo fue encontrado tendido dentro de la casa y presentaba a simple vista varios impactos de proyectil de arma de fuego, lo que sugiere que fue privado de la vida en un ataque directo.

Testimonios indicaron que, durante la noche de ayer lunes, se escucharon detonaciones en las inmediaciones. Según los relatos, dichos estruendos fueron confundieron con otros ruidos, por ello no se dio aviso a las autoridades. Sin embargo, el reporte y el hallazgo de la víctima no ocurrieron sino hasta la tarde de este martes. Todo apunta a que el ataque se perpetró dentro de la propia vivienda del fallecido, y los responsables lograron escapar.

El domicilio donde fue encontrado el cuerpo de la víctima

La zona fue resguardada con el apoyo de efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presente para iniciar las indagatorias correspondientes, recabar indicios balísticos y abrir la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue levantado y trasladado por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui