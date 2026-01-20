Lo vieron en la Ladrillera: Intensifican la búsqueda de Christian Iván Acosta en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Después del reporte ciudadano difundido por colectivos de búsqueda en redes sociales, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora confirmó la desaparición de Christian Iván Acosta, de 43 años de edad, y difundió su ficha de búsqueda. De acuerdo con el informe oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado domingo 18 de enero de 2026 en el sector norponiente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora.

De acuerdo con los datos difundidos por la dependencia estatal, Christian Iván se encontraba en calles de la colonia Ladrillera previo a que se reportara como desaparecido. El masculino es de complexión robusta, mide aproximadamente 1.72 metros y pesa alrededor de 110 kilogramos. Tiene piel morena clara, cabello castaño claro, corto y liso, ojos cafés claros y boca pequeña con labios delgados. Esta descripción física es de suma importancia para poder reconocerlo con mayor facilidad.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a CHRISTIAN IVÁN ACOSTA. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la institución en sus redes sociales oficiales.

Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que presenta una cicatriz por operación en el hombro derecho, así como un tatuaje de 'San Judas Tadeo' en la pantorrilla (sin especificar lado). También cuenta la marca de una quemadura provocada por el escape de una motocicleta en la parte superior de dicho tatuaje. Por su parte, el colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón, Sonora, indicó que Iván vestía camisa azul y un pantalón negro al momento de desaparecer.

Se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a localizar a Christian Iván Acosta. En caso de contar datos que puedan llevar a su posible paradero, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Cada denuncia será tratada con estricta confidencialidad por parte de la dependencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui