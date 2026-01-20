Localizan cuerpo encintado de pies y manos en Culiacán; podría tratarse de joven desaparecido

Culiacán, Sinaloa.- Con el rostro cubierto con un bolsa, así como atado de pies y manos con cinta industrial color gris, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en las inmediaciones de la colonia Villas del Río, ubicado en el sector poniente de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima mortal; sin embargo, la descripción física y la vestimenta que portaba coinciden con la ficha de búsqueda de un joven desaparecido en ese sector.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, cuando el sistema de emergencias del 911 recibió el reporte sobre la presencia del cadáver de un masculino en un camino de terracería, el cual se ubica cerca del bulevar Madre Teresa de Calcuta y el bulevar Villas del Río. De forma extraoficial trascendió que los datos recabados son similares a la Rigoberto Ibarra Félix, un joven reportado como desaparecido en ese mismo sector.

El fallecido no ha sido identificado de manera oficial por las autoridades; solo se apreciaba que era un masculino de aproximadamente 30 años de edad, quien al momento de ser encontrado sin vida vestía un pantalón de mezclilla azul, una playera gris con mangas negras y unos tenis negros", detalló el portal de noticias Los Noticieristas.

Como primeros respondientes, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se presentaron en el sitio y confirmaron el homicidio, por lo que procedieron a delimitar y asegurar el perímetro con cinta amarilla para poder preservar la escena del crimen. En primera instancia se descartó la presencia de casquillos percutidos en el lugar de los hechos, razón por la cual se presume que el hoy occiso fue ultimado en otro sitio y abandonado en el citado punto.

Después de corroborar el reporte, los uniformados solicitaron la intervención por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el área. Por su parte, policías de investigación llevaron a cabo las primeras indagatorias del caso para que, finalmente, el cuerpo pudiera ser levantado y traslado a la sede del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la autopsia de ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui