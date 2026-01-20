Los tenían ocultos en inmueble: Recuperan seis vehículos robados en carretera a SLRC-Sonoyta

Sonoyta, Sonora.- Un total de seis unidades motrices, las cuales contaban con reporte de robo vigente, fueron localizadas y aseguradas durante la madrugada de ayer lunes 19 de enero en el municipio de General Plutarco Elías Calles, Sonora. Este resultado forma parte de las estrategias de seguridad y seguimiento implementadas en la región fronteriza para la protección del patrimonio y el libre tránsito de mercancías en las carreteras estatales.

Las acciones se concentraron en un inmueble situado a la altura del kilómetro 1.5 de la carretera Sonoyta - San Luis Río Colorado, en la colonia La Ganadera, de Sonoyta. En ese punto, alrededor de las 4:00 horas, las autoridades ejecutaron una orden judicial de cateo que permitió el ingreso al predio donde se resguardaban los automóviles. La recuperación de estos bienes se debe al seguimiento de una denuncia interpuesta el pasado 16 de enero.

De acuerdo con los antecedentes del caso, un transporte de carga pesada tipo "madrina", que cubría una ruta desde Tijuana, Baja California, con destino a Guadalajara, Jalisco, fue interceptado en su trayecto. El operador de la unidad fue abordado por varios individuos que, mediante engaños sobre revisiones aduanales y posterior intimidación, lograron despojarlo de la carga que transportaba.

Gracias a las labores de rastreo, se logró ubicar el paradero de los vehículos. El inventario de lo recuperado incluye una camioneta Honda Ridgeline, un Ford Fusion modelo 2019, una Ford F-250 modelo 2008, una Nissan Pathfinder modelo 2014, un Mini Cooper modelo 2005 y un Kia Optima modelo 2016. Asimismo, en el sitio se aseguró documentación diversa que se integró a la carpeta de investigación.

AMIC-DEFENSA recupera seis vehículos robados en Sonoyta



General Plutarco Elías Calles, Sonora, 20 de enero de 2026.- La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), ejecutó una diligencia de cateo que… pic.twitter.com/5l3IWQh0T2 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 20, 2026

El despliegue contó con la participación de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes aseguraron el perímetro y facilitaron la ejecución de la diligencia. Actualmente, las autoridades mantienen abiertas las indagatorias correspondientes por los delitos de extorsión y robo, con el objetivo de esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en las vías de comunicación de la entidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora