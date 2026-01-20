Mantienen la búsqueda de hombre desaparecido en Nogales; son casi cinco meses de ausencia

Nogales, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora mantiene activa la ficha de búsqueda para localizar a Carlos Armando Cota López, un hombre de 52 años de edad, quien se encuentra en calidad de desaparecido en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. De acuerdo con el informe oficial proporcionado por el organismo, el individuo fue visto por última vez el pasado 3 de septiembre de 2025, cumpliendo ya cuatro meses y poco más de dos semanas de ausencia.

Según el informe oficial de dicha dependencia estatal, Carlos Armando fue descrito como una persona de nacionalidad mexicana, complexión delgada, mide aproximadamente 1.80 metros y pesa alrededor de 80 kilogramos. Presenta piel morena, cabello cano, corto y liso, ojos cafés grandes y boca pequeña con labios delgados. Hasta el momento, no se ha especificado el tipo de vestimenta que portaba al momento de su desaparición.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a CARLOS ARMANDO COTA LÓPEZ. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió el organismo en sus redes sociales oficiales.

En cuanto a sus señas particulares, la institución de búsqueda detalló que presenta un tatuaje en el antebrazo, en un lado no especificado, con la imagen de unas monitas y el nombre 'Yazmín', característica que podría ser clave para su identificación por parte de la ciudadanía en caso de algún avistamiento. Las autoridades de Sonora mantienen activa las labores para que el masculino pueda regresar pronto con sus seres queridos.

Se exhortó a la ciudadanía a reportar cualquier información que ayude a localizar a Carlos Armando Cota López. En caso de contar datos que puedan llevar a su posible paradero, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilitada la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante precisar que cada denuncia será tratada con estricta confidencialidad por parte de la dependencia.

