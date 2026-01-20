Pasará 62 años en prisión: Fernando asesinó a su propia pareja con brutal golpiza en Edomex

Lerma, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este lunes que fue dictada una sentencia en contra de Fernando Martínez Martínez, en el municipio de Lerma. La autoridad judicial, tras analizar las pruebas presentadas por el Ministerio Público, determinó la plena culpabilidad del acusado en el delito de feminicidio perpetrado contra su pareja sentimental, imponiendo una pena de 62 años y 6 meses de cárcel.

Los hechos que sustentan esta condena se registraron el 4 de agosto de 2020. De acuerdo con la carpeta de investigación, el crimen tuvo lugar en un domicilio ubicado en el paraje El Arenal, perteneciente a la comunidad de San Miguel Ameyalco, en Lerma. Las pesquisas establecieron que, en dicha fecha, Martínez Martínez se encontraba con la víctima en la vivienda cuando comenzó a agredirla físicamente, causándole lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Posteriormente, el agresor huyó del lugar de los hechos para evitar su arresto. Debido a las investigaciones realizadas por la Fiscalía estatal, fue posible identificar al sujeto como el responsable del ilícito. Con esta información, el Representante Social solicitó a un juez la orden de aprehensión correspondiente. Tras su captura por parte de la Policía de Investigación, el imputado fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

En dicho lugar quedó a disposición de la autoridad competente para el desahogo de su proceso legal. Durante el juicio, el Órgano Jurisdiccional valoró las pruebas aportadas por la Fiscalía, las cuales fueron suficientes para dictar la sentencia mencionada. Además de los años de prisión, la resolución judicial le impuso sanciones económicas, en las que Fernando Martínez Martínez deberá cubrir una multa económica de 341 mil 4 pesos.

https://x.com/FiscaliaEdomex/status/2013412511874195499

También le impuso un pago por concepto de reparación del daño que asciende a 1 millón 848 mil 300 pesos. Finalmente, se determinó la suspensión de sus derechos civiles y políticos durante el tiempo que dure la condena.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM