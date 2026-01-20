Policías frustran 'levantón' de hombre en Nogales; detienen a responsables tras persecución

Nogales, Sonora.- Elementos de la Policía Municipal de Nogales lograron la detención de dos sujetos y el rescate de una víctima durante la tarde de ayer lunes 19 de enero, tras frustrar un intento de privación ilegal de la libertad en el Bulevar 2000. La acción de los agentes preventivos derivó en el aseguramiento de los presuntos responsables y de un vehículo particular, según informó este martes la Comisaría de Seguridad Pública.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 18:25 horas, cuando agentes de la corporación realizaban recorridos de vigilancia y prevención sobre el cruce del Bulevar 2000 y la calle Ignacio de la Torre. Durante el patrullaje, los oficiales detectaron actividad inusual a una distancia aproximada de 80 metros, a la altura de la zona de terracería conocida como Arroyo los Nogales, por lo cual se aproximaron para verificar la situación.

Los uniformados observaron el momento en que dos hombres forzaban físicamente a una tercera persona para que subiera a un vehículo tipo SUV, marca Jeep Grand Cherokee, modelo 2005 y de color gris. Al notar la presencia de la unidad patrulla, los sospechosos abordaron el automóvil y emprendieron la huida a alta velocidad sobre la calle Juan Navarrete, lo que detonó una persecución inmediata por parte de las autoridades.

Pocos metros más adelante, al percatarse de que no podrían evadir a los oficiales, el conductor del vehículo detuvo la marcha. Los agentes ordenaron apagar el motor y fue en ese instante cuando escucharon gritos de auxilio provenientes del interior de la camioneta. Tras asegurar el perímetro y ordenar a los ocupantes que bajaran, los oficiales se entrevistaron con la víctima, identificada como Juan, de 30 años de edad.

El afectado declaró que momentos antes había sido abordado por los sujetos, quienes lo golpearon y lo subieron al vehículo contra su voluntad bajo amenazas de entregarlo a un grupo delictivo. Ante el señalamiento directo y la flagrancia del hecho, se procedió a la detención de quienes fueron identificados como Francisco 'N', de 27 años, y Jesús 'N', de 33. Durante una inspección al interior del vehículo Jeep, las autoridades localizaron una réplica de arma de fuego, la cual fue asegurada.

Posteriormente, la víctima fue trasladada al hospital IMSS Bienestar para su valoración médica. El parte médico confirmó que el hombre presentaba una fractura en el tabique nasal, así como una probable fractura de mandíbula, lesiones que por su naturaleza requieren más de 15 días para sanar. Tanto los detenidos como el vehículo y la evidencia asegurada fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui