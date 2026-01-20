Rescatan a dos menores retenidos y detienen a cuatro sujetos armados en casa de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Como resultado de un operativo realizado la tarde de este martes 20 de enero, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo lograron la liberación de dos adolescentes que se encontraban retenidos en un domicilio, así como la detención de cuatro presuntos implicados en los hechos. El acción se realizó alrededor de las 14:50 horas en una vivienda ubicada en las calles Acacia Vieja y Acacia Pequeña, del fraccionamiento Acacia Residencial.

Al ingresar al inmueble, los agentes municipales procedieron a poner bajo resguardo a los dos menores de edad y neutralizaron la situación sin mayores incidentes. Durante la acción policial fueron asegurados Manuel de Jesús 'N', Jorge Alberto 'N', Alán Gabriel 'N' y Ángel de Jesús 'N', de 27, 22, 22 y 31 años de edad, respectivamente. A estos sujetos se les incautó dos pistolas calibre 9 milímetros y una pistola calibre 45, todas con sus respectivos cargadores abastecidos.

Cabe destacar que para garantizar la seguridad del área, se contó con el apoyo de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes mantuvieron vigilancia y custodia en el perímetro del fraccionamiento durante las diligencias. Tanto los detenidos como las armas aseguradas fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades por posibles delitos de secuestro y posesión de armas.

La vivienda donde sucedió el cateo y detención

Cabe mencionar que este mismo martes, una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad se registró en el sector norte de Hermosillo, tras recibirse el reporte sobre el hallazgo de una persona sin vida. Los hechos se documentaron poco después de las 14:00 horas, cuando vecinos de la zona alertaron a través de la línea de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo abandonado en un predio baldío.

El sitio del hallazgo está ubicado en las calles Emancipación, entre Emeterio Rico y Luis Campillo, dentro del fraccionamiento Real del Cardo. Al arribar al lugar, los primeros respondientes confirmaron la presencia de un hombre, quien a simple vista ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el cuerpo presentaba al menos dos heridas producidas por impactos de bala.

Fuente: Tribuna del Yaqui