Sicarios sacan de vivienda a joven de 17 años para MATARLO a balazos en vía pública de NL

Guadalupe, Nuevo León.- La violencia sigue al alza en el estado de Nuevo León. La noche de este lunes 19 de enero de 2026, elementos de distintas corporaciones del Gobierno del Estado, así como del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo de seguridad en inmediaciones del municipio de Guadalupe, luego de que se reportara una agresión armada al interior de un domicilio particular. Este hecho violento dejó, por desgracia, una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 19 de enero, alrededor de las 21:40 horas, tiempo local, en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Nicolás Bravo y Fernando Montes de Oca, en la colonia Niños Héroes, del municipio ya mencionado. En el sitio, hombres armados irrumpieron por la fuerza al inmueble y realizaron detonaciones de arma de fuego contra un menor de edad.

uD83DuDEA8 Un menor perdió la vida este lunes por la noche luego de que un menor fuera atacado adentro de un domicilio ubicado sobre el cruce de las calles Nicolás Bravo y Fernando Montes de Oca, en la colonia Niños Héroes de Guadalupe.



uD83DuDCF9: Carlos Enríquez pic.twitter.com/zP3nJrFxat — INFO7MTY (@info7mty) January 20, 2026

Información preliminar señala que al menos tres presuntos sicarios habrían ingresado al domicilio durante la noche. Supuestamente, los agresores sacaron al adolescente de la vivienda antes de dispararle en repetidas ocasiones; luego del homicidio, los sujetos huyeron hacia una dirección desconocida. Mientras, vecinos del sector dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Rápidamente se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Santiago, de la Policía Estatal de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima; sin embargo, solo confirmaron su deceso. La escena del crimen fue acordonada para iniciar con las diligencias correspondientes.

El joven fue identificado de manera inicial como Justin, de 17 años de edad, quien recibió un impacto de bala en la cabeza, lesión que le provocó la muerte en el lugar.

Minutos después, agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) acudieron para realizar las diligencias correspondientes, entre ellas la recolección de indicios balísticos y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo).

#Seguridad | Golpe al juego clandestino: Retiran 33 máquinas tragamonedas en cinco municipios de Sonora uD83CuDFB0uD83DuDEA8https://t.co/teE9wtlmmS — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 20, 2026

Aunque hasta el momento no se ha establecido de manera oficial el móvil del ataque, de forma extraoficial trascendió que el inmueble presuntamente era utilizado para la venta de narcóticos. Asimismo, se señaló que el padre del adolescente sería identificado preliminarmente como un presunto distribuidor de droga, por lo que los agresores habrían acudido al domicilio en su búsqueda; sin embargo, al no localizarlo, la agresión se habría perpetrado contra el menor.

Las autoridades no han confirmado esta versión y señalaron que las investigaciones continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui