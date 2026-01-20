Tenía varios impactos de bala: Hallan cuerpo de hombre abandonado en predio de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad se registró en el sector norte de Hermosillo, tras recibirse el reporte sobre el hallazgo de una persona sin vida. Los hechos se documentaron poco después de las 14:00 horas, de este martes 20 de enero, cuando vecinos de la zona alertaron a través de la línea de emergencias 911 sobre la presencia de un cuerpo tendido en un predio baldío.

El sitio del hallazgo está ubicado en las calles Emancipación, entre Emeterio Rico y Luis Campillo, dentro del fraccionamiento Real del Cardo. Al arribar al lugar, los primeros respondientes confirmaron la presencia de un hombre, quien a simple vista ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con la información recabada hasta el momento, el cuerpo presentaba al menos dos heridas producidas por impactos de bala.

Aunque la identidad de la víctima no ha podido ser establecida de momento, las autoridades indicaron que, por sus características físicas, se presume que su asesinato ocurrió recientemente. Ante esta situación, se activaron los protocolos correspondientes para la preservación de la escena del crimen. Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal.

El área fue acordonada y resguardada para evitar la contaminación de posibles indicios. Posteriormente, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hicieron presentes para procesar el lugar, recolectar evidencia y dar inicio a la carpeta de investigación correspondiente. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar su identidad.

El lugar de los hechos quedó bajo custodia de las autoridades

Fuente: Tribuna del Yaqui