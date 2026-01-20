TRAGEDIA HERMOSILLO: Muere bebé abandonado en contenedor de basura en la costa; FGJES localiza a presunta mamá

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades han confirmado la trágica muerte del bebé recién nacido que fue abandonado en un contenedor de basura en la costa de Hermosillo este lunes 19 de enero de 2026. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó el fallecimiento del que fue localizado en un campo agrícola de la comisaría Miguel Alemán, en la costa de Hermosillo.

De acuerdo con la autoridad investigadora, el bebé fue encontrado dentro de una bolsa negra de plástico, abandonado en un contenedor de basura, por un guardia de seguridad que realizaba un recorrido de vigilancia en la zona. Al escuchar el llanto, el trabajador se acercó y solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Se ha confirmado la muerte del bebé que fue abandonado en un contenedor de basura en la Costa de Hermosillo

El recién nacido fue trasladado alrededor de las 03:30 horas a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la colonia Centro de Hermosillo, donde recibió atención médica especializada. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, el bebé falleció debido a un cuadro clínico crítico, que incluía dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia. Se informó que el menor nació con aproximadamente 32 semanas de gestación.

La FGJES dio a conocer que, como parte de las investigaciones, fue localizada una mujer que podría ser la madre del recién nacido, quien actualmente se encuentra recibiendo atención médica en un hospital público. A fin de confirmar el parentesco, se realizarán pruebas genéticas.

Asimismo, medios locales de Hermosillo indican que la vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, Rosario Sánchez, se trasladó a la comisaría Miguel Alemán para entrevistarse con la mujer y dar seguimiento puntual al caso. Las autoridades señalaron que mayores detalles serán dados a conocer conforme avancen las investigaciones y se determinen las responsabilidades correspondientes.

El caso ha generado consternación entre la comunidad y usuarios de redes sociales en Sonora, donde se han difundido mensajes y cadenas de oración tras el fallecimiento del menor. Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como a buscar apoyo médico y social oportuno ante situaciones de emergencia.

#Seguridad | TRAGEDIA en la Costa de Hermosillo: ABANDONAN a recién nacido en CONTENEDOR DE BASURA en campo agrícola uD83DuDC76uD83CuDF3E??https://t.co/zlBjdByrpz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui