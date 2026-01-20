VIDEO: Así fue el momento en que la influencer Nicholette fue 'levantada' en calles de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Una grabación de video se ha convertido en la pieza principal de la investigación en torno a la privación de la libertad de Nicholette Pardo Molina, una joven de 25 años conocida en redes sociales por su creación de contenido y su peculiar vehículo. Los hechos, ocurridos la tarde de este martes 20 de enero, quedaron registrados por las cámaras de seguridad del propio automóvil de la víctima, una Tesla Cybertruck de color morado, ofreciendo imágenes del momento preciso en que ocurrió el crimen.

En el material audiovisual se observa cómo la joven fue interceptada en la Isla Musalá. En ese instante Pardo Molina baja del lado del conductor de su camioneta e instantes después, un automóvil sedán de color blanco le cierra el paso de manera abrupta, bloqueando cualquier posibilidad de maniobra. La grabación muestra la reacción de la víctima, quien intenta volver a su vehículo en un esfuerzo para ponerse a salvo.

El análisis del video permite identificar la participación de al menos tres sujetos. Del vehículo blanco descienden rápidamente los agresores, uno de ellos vestido con playera blanca y el rostro cubierto, quien porta un arma larga. Este individuo es quien aborda directamente a la joven, forcejeando con ella para someterla. Simultáneamente, el conductor del automóvil blanco, vestido con ropa oscura, baja para asistir en la maniobra, ayudando a subir a la joven a la parte trasera del sedán.

El reporte indica que la alerta se recibió a través de la línea de emergencias 911 a las 15:55 horas (local). El secuestro tuvo lugar en el estacionamiento de la Plaza 11:11, situada en la intersección de la calle San Esteban y la avenida Tachichilte. Al arribar al sitio, elementos del Ejército Mexicano y diversas corporaciones policiales confirmaron el suceso y aseguraron la zona, encontrando la Cybertruck abandonada en el lugar de los hechos.

#Culiacan Grupo de civiles armados pertenecientes a los chapitos, presuntamente al brazo armado de “Los Chimalis” habrían “levantado” a la famosa youtuber sinaloense conocida como La Nicholette. Diferentes corporaciones se encuentran realizando las investigaciones pertinentes pic.twitter.com/qLI9nnFK6Z — news.sinaloa1 (@NewsSinaloa) January 21, 2026

¿Quién es ella?

Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación basándose en las características físicas de los sujetos y el vehículo captados en el video. Nicholette, quien cuenta con una audiencia combinada de más de 260 mil seguidores entre TikTok e Instagram, es una figura pública localmente reconocida, no solo por su actividad digital, sino también por ser la inspiración del tema musical La Muchacha del Salado, interpretado por el Grupo Arriesgado. Hasta el momento, se desconoce el paradero de la víctima.

"LEVANTAN" A INFLUENCER "#LANICHOLETTE"...



Se reportó la privación ilegal de la libertad de la conocida influencer “La #Nicholette” en la ciudad de Culiacán, luego de que sujetos armados la interceptaran en la zona de Isla Musala, donde su vehículo, una Cybertruck color pic.twitter.com/62s5TNhYnY — Juan Meléndez (@juan_melendezzz) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui