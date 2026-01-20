Violencia en Nuevo León: Sujetos armados atacan a balazos a un hombre y se dan a la fuga

Escobedo, Nuevo León.- Un nuevo hecho violento, ocurrido la noche de este lunes 19 de enero de 2026, movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de Nuevo León y del Gobierno Federal. Se trató de una balacera en inmediaciones del municipio de Escobedo, donde hombres armados hirieron con un arma de fuego a otro masculino. Por este evento no se han reportado personas detenidas.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del lunes 19 de enero, alrededor de las 22:00 horas, tiempo local, en el cruce de las calles Ninfa y Petirrojo, en la colonia Villas de San Francisco, ubicada en el municipio de Escobedo. En ese punto, un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue atacado a balazos por sujetos aún no identificados, quienes tras la agresión se dieron a la fuga.

La víctima recibió al menos tres impactos de bala, los cuales le provocaron heridas en el tórax, el abdomen y uno de los muslos. Vecinos de la zona solicitaron apoyo a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911; en tanto, el lesionado permanecía tendido en el lugar, a la espera de atención médica. Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio para brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo, antes de trasladarlo de urgencia a un hospital cercano.

Según la información disponible, el hombre permanece bajo observación médica y su estado de salud es reservado. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha dado a conocer su identidad. Momentos después, elementos de la Policía Municipal de Escobedo acordonaron varias cuadras a la redonda para resguardar el área, mientras agentes ministeriales y personal de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes.

En el sitio fueron levantados diversos indicios balísticos, los cuales serán integrados a la carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJ-NL). Las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del ataque. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de esta agresión armada registrada durante la noche del lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui