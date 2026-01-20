Voraz incendio en CDMX causa pánico: Bomberos evacúan a 100 personas durante la madrugada

Azcapotzalco, Ciudad de México.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la madrugada de este martes 20 de enero de 2026 al interior de una unidad habitacional ubicada en el norte de la capital, luego de que se reportara un voraz incendio. Este siniestro movilizó a elementos de diferentes órdenes del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) y personal de Servicios de Emergencia, además de que provocó que más de 100 civiles fueran evacuados.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este martes, alrededor de las 03:00 horas, tiempo local, en la unidad habitacional Cañito 25, ubicada en la colonia San Diego Acoyoacac, en los límites de la alcaldía Azcapotzalco y la Miguel Hidalgo. El incendio se originó en un departamento situado en el tercer nivel del edificio y se propagó rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables.

Testigos relataron que vecinos comenzaron a alertarse entre sí al escuchar gritos de auxilio, lo que permitió que varias personas salieran de sus viviendas mientras el humo comenzaba a invadir pasillos y escaleras. Algunos residentes intentaron sofocar el fuego con cubetas de agua, sin éxito, ya que las llamas avanzaron con rapidez y alcanzaron zonas superiores del inmueble. Ante esto, se dio aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

De manera preliminar, se informó que el incendio pudo haber sido provocado por una veladora encendida dentro del departamento afectado, presuntamente utilizada ante la falta de energía eléctrica. Una de ellas habría caído sobre objetos de tela y plástico, lo que facilitó que el fuego se extendiera en cuestión de minutos.

Al sitio arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes procedieron al desalojo de aproximadamente 100 personas, así como de varias mascotas. El fuego también generó una columna de humo visible desde distintos puntos de la alcaldía, lo que incrementó la preocupación entre vecinos de zonas cercanas.

Tras varios minutos de maniobras, los bomberos lograron controlar y extinguir las llamas, evitando que el siniestro alcanzara otras áreas del complejo habitacional. Autoridades realizaron una revisión estructural del edificio y descartaron riesgos mayores. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni pérdidas humanas; únicamente se registraron daños materiales.

