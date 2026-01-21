Accidentes en la carretera Gómez Palacio-Jiménez dejan dos personas fallecidas y dos heridas

Gómez Palacio, Durango.- Dos eventos distintos registrados la noche del martes 20 de enero de 2026 y la mañana de este miércoles 21 de enero, dejaron como saldo a dos personas muertas y dos lesionadas sobre la carretera Gómez Palacio-Jiménez, lo que movilizó a los cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad. El primer hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 28, cerca del ejido Brittingham, en donde dos unidades pesadas colisionaron en un punto situado en la ciudad de Gómez Palacio.

De acuerdo con información proporcionada por El Siglo de Torreón, el fatal percance se registró a las 20:00 horas aproximadamente, cuando, derivado del impacto con un tráiler, una pipa de la empresa Intergas se salió del camino y terminó volcada a un costado de la vialidad, lo que provocó una fuga de combustible y un pequeño incendio en la zona. El incidente dejó como saldo a una persona lesionada, cuya identidad se desconoce y quien fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital.

Segundo accidente

Mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes, alrededor de las 08:30 horas de hoy, otro accidente similar ocurrió en el mismo punto, pero en los carriles de norte a sur, mismos que fueron habilitados de ida y vuelta. Según el medio citado anteriormente, el conductor de vehículo tipo sedán de color rojo se impactó de frente contra una grúa. Los dos ocupantes del automóvil perdieron la vida en el lugar, mientras que una mujer gravemente lesionada fue llevada al Hospital General de la localidad.

#TomePrecauciones en #Durango continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 028+700 de la carretera Gómez Palacio-Jiménez, con dirección a Gómez palacio. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/YLlYeotpqG — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) January 21, 2026

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policías Estatal y Tránsito y Vialidad se presentaron en el sitio y resguardaron el perímetro, además de controlar el tráfico vehicular para que agentes de la Guardia Nacional División Caminos pudieran tomar conocimiento de ambos hechos. El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, también llevó a cabo las investigaciones correspondientes de ambos casos.

Los hoy occisos fueron identificados preliminarmente como Víctor Manuel y José Natividad, ambos originarios del ejido La Zarca, perteneciente al municipio de Hidalgo Durango. Los cuerpos fueron retirados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde serán resguardados hasta que sus respectivas familias los reclamen oficialmente. La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, abrió un expediente al respecto e inició con las primeras indagatorias sobre el caso.

Sobre la carretera que comunica a Gómez Palacio, Durango, con Jiménez, Chihuahua, la mañana de este miércoles, a la altura de del ejido Lázaro Cárdenas y la granja Gallaga, al invadir carril de circulación un automóvil marca Toyota, línea Yaris, color guinda, que manejaba el... pic.twitter.com/09JRTLAUs2 — Pilar Aguilar (@pilaraguilarm) January 21, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui