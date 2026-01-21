Activan Protocolo Alba por desaparición de La Nicholette, influencer 'levantada' en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Las autoridades del estado de Sinaloa ya están al tanto de la desaparición de Nicole Pardo Molina, una joven creadora de contenido conocida en la región como La Nicholette. Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE), la cual informó la activación del Protocolo Alba para localizar a la influencer que fue privada de la libertad la tarde del martes 20 de enero en la ciudad de Culiacán.

Debido a las circunstancias en las que ocurrió el hecho, las autoridades consideran que su integridad podría encontrarse en riesgo.

Un VIDEO: La primera evidencia de la desaparición de 'La Nicholette'

De acuerdo con la información oficial, el crimen ocurrió ayer, martes 20 de enero, alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, en el fraccionamiento Isla Musala, un sector residencial de Culiacán. En ese punto, la joven fue interceptada por sujetos armados que la obligaron a subir a un vehículo blanco.

La secuencia quedó registrada por la cámara instalada en el vehículo eléctrico Tesla Cybertruck color lila, propiedad de la víctima. El vehículo fue localizado posteriormente abandonado en el mismo sitio donde ocurrió la agresión, lo que permitió a las autoridades obtener imágenes claras del momento de la privación de la libertad.

En la grabación se observa que al menos tres personas descendieron de un automóvil tipo sedán. Uno de ellos portaba un arma larga y, en conjunto, forzaron a la joven a subir al vehículo para luego huir del lugar. El material comenzó a circular en redes sociales pocas horas después del suceso, generando indignación y exigencias de localización inmediata.

Luego de los hechos, elementos del Ejército Mexicano y corporaciones estatales implementaron un operativo en la zona del fraccionamiento Isla Musala y sectores aledaños. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han revelado avances específicos de la investigación.

Activan Protocolo Alba y difunden ficha de búsqueda

Tras confirmarse la desaparición, la FGE de Sinaloa activó el Protocolo Alba y difundió la ficha oficial de búsqueda de Nicole Pardo Molina. El documento señala que la joven tiene 20 años de edad, mide aproximadamente 1.62 metros y es de complexión regular. Como señas físicas, se detalló que tiene cabello largo y lacio de color castaño claro, tez clara y ojos grandes color café claros. Al momento de su desaparición vestía blusa morada, pantalón negro, huaraches y moño negro; no se reportaron señas particulares adicionales.

La influencer La Nicholette (Nicole Pardo, 25) fue llevada por la fuerza en Isla Musala, Culiacán. Sujetos la interceptaron y abandonaron su camioneta lila.

En el resumen de hechos, la autoridad advierte que la integridad de la joven podría encontrarse en riesgo, al presumirse que es víctima de un delito. Por ello, se solicita el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.

La Fiscalía habilitó los números telefónicos 800 890 90 92 y (667) 715 55 88 para recibir datos de manera confidencial.

